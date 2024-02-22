Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır

Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım. Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım' diyen, ondan sonra da canı istediği gibi canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün, bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, ilkeleri uğruna onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümit Özlale'ye vereceksiniz. Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz."