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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240222/aksener-iyi-partinin-misyonu-sen-aday-cikarirsan-o-kazanir-cumlesine-uymamaktir-1081009688.html
Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır
Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır
Sputnik Türkiye
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir proje ve aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Tanıtım toplantısına katılan İYİ... 22.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-22T19:43+0300
2024-02-22T19:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
meral akşener
31 mart mahalli idareler seçimleri
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kalırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin proje ve aday tanıtım toplantısı için İzmir’e geldi. Toplantıda İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirilen aday tanıtım ve proje lansmanında konuşan Genel Başkan Akşener, “Ne o tarafta ne bu tarafta olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. İzmir’in Ümit’i var” dedi.'Çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir'Milleti iki yumruk arasından kurtaracakları iddiası ile yola çıktıklarını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:'Bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün'İzmir'in Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'ın şehri olduğunu ve ilk kurşunu atarak, "işgale hayır" dediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:“İnşallah kendimi, partimin ne istediğini doğru anlatabilirim” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:Zorluğu bilen adayın seçilmesi gerektiğinin altını çizen Akşener, “Alt tarafı belediye, alt tarafı bir seçim. Birine göre gavur, birine göre mecbur İzmir’sin. Hadi oradan. Ümit Özlale seçildi. CHP’nin belediye başkanlarıyla, AK Parti’nin diğer illerde belediye başkanlığı yönetiminden ne farkı var? Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk’ü seven, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar ki? Bu istediklerimizin tümünü yapar. Ben mübadil bir ailenin kızıyım. Zorluğu da bilmelisiniz, zorluğu bilen kişiyi de seçmelisiniz. İzmir’in Ümit’i var” şeklinde konuştu.İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale projelerini tanıttıktan sonra İzmir ilçe belediyelerinde İYİ Parti’nin göstermiş olduğu adaylar da tanıtıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240222/aksener-iyi-partinin-misyonu-sen-aday-cikarirsan-o-kazanir-cumlesine-uymamaktir-1081009688.html
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iyi parti, meral akşener, 31 mart mahalli idareler seçimleri
iyi parti, meral akşener, 31 mart mahalli idareler seçimleri

Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır

19:43 22.02.2024 (güncellendi: 19:45 22.02.2024)
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-
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İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, İzmir proje ve aday tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Tanıtım toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır” dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne sayılı günler kalırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin proje ve aday tanıtım toplantısı için İzmir’e geldi.
Toplantıda İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirilen aday tanıtım ve proje lansmanında konuşan Genel Başkan Akşener, Ne o tarafta ne bu tarafta olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. İzmir’in Ümit’i var” dedi.

'Çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir'

Milleti iki yumruk arasından kurtaracakları iddiası ile yola çıktıklarını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:
“Ben, pek çok çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Şahsi olarak bir şey istemiyorum. Milletimiz adına, arkadaşlarımız adına isteyenim ama kendi adıma isteyen değilim. Dolayısıyla hazmetmişimdir, yutmuşumdur. Zaman zaman ağzımı bozdum, küfür ettim. Fakat Atatürk’ümüze söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun."

'Bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün'

İzmir'in Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'ın şehri olduğunu ve ilk kurşunu atarak, "işgale hayır" dediğini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:

Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım. Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım' diyen, ondan sonra da canı istediği gibi canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün, bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, ilkeleri uğruna onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümit Özlale'ye vereceksiniz. Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz."

“İnşallah kendimi, partimin ne istediğini doğru anlatabilirim” diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün burası İktisat Kongresi’nin yapıldığı yer. O günden bugüne İzmir’in Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen kişilere kötü davrandığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Fransızlar burada, onlar burada diyerek el sıkışılsaydı ne olurdu? Atatürk’ümüz manda ya da sığınmacılık içerisinde yer alsaydı ne olurdu? O zaman şartlar mandayı kabul etmekti. Fakat ne yaptı? Herkesin gözünde meçhule gitti. Havza’daki çiftçiden Sivas’taki, Erzurum’daki kadınlara. Dolayısıyla o meçhulde başarılı çıkacağına inanıyordu. Çünkü size güvendi. Milletine güvendi. Çok kolay bir el sıkışma. Herkes de bunu yapalım diyordu. Fakat Atatürk reddetti. Milletine güvendi. İYİ Parti’nin misyonu ‘mandayı’ kabul etmemektir. İYİ Parti’nin misyonu sen aday çıkarırsan o kazanır cümlesine uymamaktır.”
Zorluğu bilen adayın seçilmesi gerektiğinin altını çizen Akşener, “Alt tarafı belediye, alt tarafı bir seçim. Birine göre gavur, birine göre mecbur İzmir’sin. Hadi oradan. Ümit Özlale seçildi. CHP’nin belediye başkanlarıyla, AK Parti’nin diğer illerde belediye başkanlığı yönetiminden ne farkı var? Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk’ü seven, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar ki? Bu istediklerimizin tümünü yapar. Ben mübadil bir ailenin kızıyım. Zorluğu da bilmelisiniz, zorluğu bilen kişiyi de seçmelisiniz. İzmir’in Ümit’i var” şeklinde konuştu.
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale projelerini tanıttıktan sonra İzmir ilçe belediyelerinde İYİ Parti’nin göstermiş olduğu adaylar da tanıtıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Akşener: İYİ Parti’nin misyonu ‘Sen aday çıkarırsan o kazanır’ cümlesine uymamaktır
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