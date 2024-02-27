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https://sputniknews.com.tr/20240227/bilim-insanlarinin-korktugu-felaket-gerceklesti-antartikada-kus-gribine-rastlandi-1081130670.html
Bilim insanlarının korktuğu felaket gerçekleşti: Antartika'da kuş gribine rastlandı
Bilim insanlarının korktuğu felaket gerçekleşti: Antartika'da kuş gribine rastlandı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları Antarktika ana karasında ilk kez H5N1 kuş gribi virüsü ile karşılaştı. İki ölü martıda tespit edilen virüsün penguen kolonilerine sıçramasından... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:31+0300
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dünya
antartika
kuş gribi
penguen
martı
ölüm
ekolojik tahribat
ekolojik köprü
ekolojik denge
felaket
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Bilim insanları, kuş gribinin ilk kez Antarktika ana karasına ulaştığını doğruladı. H5N1 virüsü, Antarktika yarımadasındaki Arjantin araştırma istasyonu Primavera Üssü yakınlarında 'skua' olarak bilinen iki ölü martıda bulundu.Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, yine Antarktika yarımadasında kahverengi martı, güney kutup martısı ve yosun martısında şüpheli vakalar rapor edildi.İspanya hükümetinin raporunda yer alan bilgilere göre, tüm mesafeye ve doğal engellere rağmen virüs, kıtaya ulaşmış durumda. Ulaşmadığı tek Okyanusya kıtası kaldı H5N1 salgını 2021'den bu yana dünya çapında milyonlarca yabani kuşu öldürdü ve Okyanusya hariç her kıtaya yayıldı. Kuş gribi, geçen yıl Ekim ayında Antarktika'nın altındaki adalarda rapor edilmişti.Bilim insanlarının endişeleri gerçekleştiVirüsün ana karada da yayıldığı da belirtilirken, araştırmacılar virüs penguen kolonilerinde kitlesel ölüm olaylarına neden olmaya başlarsa, modern zamanların en büyük ekolojik felaketlerinden birinin sinyali olabileceğini söylüyor.Bilim insanları, virüsün yayılmasını sınırlamak için bir dizi yaban hayatı alanının turistlere kapatılmasına rağmen, yayılmasını durdurmak için çok az şey yapılabileceğini söyledi.Yaban hayatındaki bulaşmayı sınırlamak için yapılacak bir şeyin kalmadığı belirtiliyor. Bu nedenle salgının doğal olarak çözülmesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240128/turk-bilim-heyeti-antarktika-yolunda-gorevleri-ne-olacak-1080122711.html
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antartika, kuş gribi, penguen, martı, ölüm, ekolojik tahribat, ekolojik köprü, ekolojik denge, felaket, büyük felaket, doğal felaket
antartika, kuş gribi, penguen, martı, ölüm, ekolojik tahribat, ekolojik köprü, ekolojik denge, felaket, büyük felaket, doğal felaket

Bilim insanlarının korktuğu felaket gerçekleşti: Antartika'da kuş gribine rastlandı

11:31 27.02.2024 (güncellendi: 11:33 27.02.2024)
© Şebnem CoşkunAntartika
Antartika - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© Şebnem Coşkun
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Bilim insanları Antarktika ana karasında ilk kez H5N1 kuş gribi virüsü ile karşılaştı. İki ölü martıda tespit edilen virüsün penguen kolonilerine sıçramasından endişe ediliyor.
Bilim insanları, kuş gribinin ilk kez Antarktika ana karasına ulaştığını doğruladı. H5N1 virüsü, Antarktika yarımadasındaki Arjantin araştırma istasyonu Primavera Üssü yakınlarında 'skua' olarak bilinen iki ölü martıda bulundu.
Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi'nin verilerine göre, yine Antarktika yarımadasında kahverengi martı, güney kutup martısı ve yosun martısında şüpheli vakalar rapor edildi.
İspanya hükümetinin raporunda yer alan bilgilere göre, tüm mesafeye ve doğal engellere rağmen virüs, kıtaya ulaşmış durumda.

Ulaşmadığı tek Okyanusya kıtası kaldı

H5N1 salgını 2021'den bu yana dünya çapında milyonlarca yabani kuşu öldürdü ve Okyanusya hariç her kıtaya yayıldı. Kuş gribi, geçen yıl Ekim ayında Antarktika'nın altındaki adalarda rapor edilmişti.

Bilim insanlarının endişeleri gerçekleşti

Virüsün ana karada da yayıldığı da belirtilirken, araştırmacılar virüs penguen kolonilerinde kitlesel ölüm olaylarına neden olmaya başlarsa, modern zamanların en büyük ekolojik felaketlerinden birinin sinyali olabileceğini söylüyor.
Bilim insanları, virüsün yayılmasını sınırlamak için bir dizi yaban hayatı alanının turistlere kapatılmasına rağmen, yayılmasını durdurmak için çok az şey yapılabileceğini söyledi.
Yaban hayatındaki bulaşmayı sınırlamak için yapılacak bir şeyin kalmadığı belirtiliyor. Bu nedenle salgının doğal olarak çözülmesi gerekiyor.
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