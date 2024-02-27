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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/biden-gazzede-ne-zaman-ateskes-yapilacaginin-tam-tarihini-verdi--1081129475.html
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze’de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC’nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze’de ateşkes konusuna dair, “Her şeyden önce (Gazze’deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze’de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.Muhtemel ateşkes anlaşmasıİsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren 'çerçeve anlaşma' üzerinde çalışıyor. Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/secime-giden-abd-baskani-bidendan-ulke-icin-onemli-aciklama-mutlu-evliligin-sirri-iyi-seks-1081127001.html
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hamas, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), joe biden

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi

11:06 27.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze’de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu.
Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.
Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC’nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze’de ateşkes konusuna dair, “Her şeyden önce (Gazze’deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze’de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.

Muhtemel ateşkes anlaşması

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren 'çerçeve anlaşma' üzerinde çalışıyor.
Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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