https://sputniknews.com.tr/20240227/biden-gazzede-ne-zaman-ateskes-yapilacaginin-tam-tarihini-verdi--1081129475.html
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze’de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:06+0300
2024-02-27T11:06+0300
2024-02-27T11:06+0300
israil- filistin çatışması
hamas
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
joe biden
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Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC’nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze’de ateşkes konusuna dair, “Her şeyden önce (Gazze’deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze’de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.Muhtemel ateşkes anlaşmasıİsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren 'çerçeve anlaşma' üzerinde çalışıyor. Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/secime-giden-abd-baskani-bidendan-ulke-icin-onemli-aciklama-mutlu-evliligin-sirri-iyi-seks-1081127001.html
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hamas, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), joe biden
hamas, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), joe biden
Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi
ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze’de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu.
Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.
Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC’nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze’de ateşkes konusuna dair, “Her şeyden önce (Gazze’deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze’de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.
Muhtemel ateşkes anlaşması
İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren 'çerçeve anlaşma' üzerinde çalışıyor.
Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor.