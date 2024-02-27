https://sputniknews.com.tr/20240227/biden-gazzede-ne-zaman-ateskes-yapilacaginin-tam-tarihini-verdi--1081129475.html

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes yapılacağının tam tarihini verdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, New York’taki bir dondurma dükkanında gazetecilerin Gazze’de ateşkes ihtimaline dair önemli açıklamalarda bulundu. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T11:06+0300

2024-02-27T11:06+0300

2024-02-27T11:06+0300

israil- filistin çatışması

hamas

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

israil ordusu (idf)

joe biden

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Biden, ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soru üzerine, “Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum” ifadelerini kullandı.Biden, daha sonra televizyon kanalı NBC’nin Late Night With programında sunucu Seth Meyers'in sorularını cevapladı. Biden, Gazze’de ateşkes konusuna dair, “Her şeyden önce (Gazze’deki) rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. İsrailliler, tüm rehineleri kurtarmamız için bize zaman kazandırmak amacıyla Ramazan ayında (Gazze’de) faaliyette bulunmamayı kabul etti. Eğer geçici ateşkesi sağlamayı başarırsak iki devletli bir çözüme ulaşma sürecine sahip olabileceğimiz bir yönde ilerleyebileceğiz” dedi.Muhtemel ateşkes anlaşmasıİsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan ABD, Mısır ve Katarlı yetkililer, çatışmaların 6 hafta durdurulmasını içeren 'çerçeve anlaşma' üzerinde çalışıyor. Çerçeve anlaşmanın, çatışmalara 6 hafta ara vermesi karşılığında Hamas’ın kadın, çocuk, kadın asker, yaşlı ve hastalar da dahil olmak üzere 40 rehineyi, İsrail'in ise yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmasını içerdiği belirtiliyor.

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hamas, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), joe biden