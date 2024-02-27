https://sputniknews.com.tr/20240227/beyaz-saray-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1081157307.html
Beyaz Saray: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Beyaz Saray: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere askeri personel göndermeyeceğini söyledi. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T21:52+0300
2024-02-27T21:52+0300
2024-02-27T21:52+0300
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ukrayna
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silah
asker çekme
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Batı'nın Ukrayna’ya asker göndermeyi tartıştığını’ söylemesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere askeri personel göndermeyi planlamadığını söyledi.AFP'nin aktardığına göre Watson, “Başkan Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılmak üzere asker göndermeyeceğini açık bir şekilde ifade etti" dedi.Watson, ABD Başkanı'nın Kongre'nin onaylaması halinde yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna ordusuna yardımcı olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştığını belirterek, “Her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rus-hava-savunma-gucleri-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusurdu-1081153852.html
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emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, abd, silah, asker çekme
emmanuel macron, ukrayna krizi, ukrayna, abd, silah, asker çekme
Beyaz Saray: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere askeri personel göndermeyeceğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘Batı'nın Ukrayna’ya asker göndermeyi tartıştığını’ söylemesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere askeri personel göndermeyi planlamadığını söyledi.
AFP'nin aktardığına göre Watson, “Başkan Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'daki askeri operasyonlara katılmak üzere asker göndermeyeceğini açık bir şekilde ifade etti" dedi.
Watson, ABD Başkanı'nın Kongre'nin onaylaması halinde yeni Amerikan yardım paketinin Ukrayna ordusuna yardımcı olacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştığını belirterek, “Her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.