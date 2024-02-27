https://sputniknews.com.tr/20240227/besiktas-derbisi-icin-karar-verildi-galatasaray-taraftari-olacak-mi-1081145631.html
Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?
Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T16:36+0300
2024-02-27T16:36+0300
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galatasaray, beşiktaş
Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?
16:36 27.02.2024 (güncellendi: 16:37 27.02.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.