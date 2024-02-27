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Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?
Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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galatasaray, beşiktaş
galatasaray, beşiktaş

Beşiktaş derbisi için karar verildi: Galatasaray taraftarı olacak mı?

16:36 27.02.2024 (güncellendi: 16:37 27.02.2024)
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.
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