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Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli olduTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, final, stadyum
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, final, stadyum

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu

17:23 25.05.2023 (güncellendi: 17:27 25.05.2023)
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Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AA
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TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
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