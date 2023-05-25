https://sputniknews.com.tr/20230525/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-stadyum-belli-oldu-1071572636.html
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T17:23+0300
2023-05-25T17:23+0300
2023-05-25T17:27+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
final
stadyum
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Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli olduTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230525/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-oynanacagi-tarih-aciklandi-1071571799.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, final, stadyum
türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, final, stadyum
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
17:23 25.05.2023 (güncellendi: 17:27 25.05.2023) Abone ol
TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran'da İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.