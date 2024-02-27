https://sputniknews.com.tr/20240227/bakan-isikhandan-aciklama-kademeli-emeklilik-ve-staj-icin-calisma-var-mi-1081122900.html
Bakan Işıkhan'dan açıklama: Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı?
Bakan Işıkhan'dan açıklama: Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK toplantısı sonrasında kademeli emeklilik ve stajla ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı' sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" şeklinde yanıt verdi.EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu çalışanlar kademeli emeklilik yasası talep etmişti. EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar da yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar, staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini istemişti.
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Bakan Işıkhan'dan açıklama: Kademeli emeklilik ve staj için çalışma var mı?
08:03 27.02.2024 (güncellendi: 08:05 27.02.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti MYK toplantısı sonrasında kademeli emeklilik ve stajla ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.
2000-2008 yılları arasında SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar için yeni bir düzenleme gündeme geldi. EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilikle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni bir açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Bakan Işıkhan, AK Parti MYK'sının ardından 'Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı' sorusuna "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" şeklinde yanıt verdi.
EYT düzenlemesini kaçıran 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu çalışanlar kademeli emeklilik yasası talep etmişti. EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar da yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar, staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini istemişti.