https://sputniknews.com.tr/20240227/arjantinde-petrol-ureticileri-mileiye-gozdagi-verdi-tum-akisi-keseriz-1081139602.html
Arjantin'de petrol üreticileri Milei'ye gözdağı verdi: 'Tüm akışı keseriz'
Arjantin'de petrol üreticileri Milei'ye gözdağı verdi: 'Tüm akışı keseriz'
Sputnik Türkiye
Arjantin'in Başkanı Milei'nin hükümet giderlerini azaltmak adına yaptıği kesintiye petrol üreticilerinden tepki geldi. İş insanları ve yöneticiler, hükümete... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:35+0300
2024-02-27T14:35+0300
2024-02-27T14:40+0300
dünya
javier milei
arjantin
petrol
şirket
üretici
tedarik
reform
ekonomik reform
reform paketi
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Buenos Aires gazetesinin haberine göre Arjantin'deki büyük petrol üretici firmaları, hükümetin firmalara ek vergi getirip yükümlülüğünü arttıran fonlar getirmeye çalışması ardından Başkan'a gözdağı verdi. Hükümeti ülkenin tamamında petrol üretimini durdurup 'piyasaları alt üst etmekle' tehdit eden şirketlerin yanında, petrol şirketlerinin yoğunlukta olduğu Patagonya'daki Vali İgnacio Torre de, şirketlerin 13,5 milyar pezosunun 'hükümet tarafından illegal bir şekilde çalındığını' açıkladı.Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo'ya göre bu önlem, Chubut ve diğer dokuz petrol üreticisi eyaletin ödenmemiş borçlarını tahsil etmenin bir yolu olarak görülüyor. Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya, ülkenin petrol üretiminin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.Kemer sıkma politikalarının bir parçasıydı Kemer sıkma politikalarına karşı birçok sektörden direnme mesajları gelirken, firmalardan birinin C5N'ye verdiği demeçte, "Eyaletlere saygı gösterilmeli yoksa çarşamba gününden itibaren ülkeye bir damla petrol gelmez" ifadesini kullandı. Bu kesilmenin bölgede en az 600 binden fazla kişiyi etkileyeceği, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konuları da etkileyeceği vurgulandı. Buna karşılık Milei X'e (eski Twitter) Torres ve arkadaşlarını 'mali yozlaşmış kişiler' olarak damgaladı ve enerji tedarikini engelleyenleri iki yıla kadar hapis cezasıyla tehdit etti.
https://sputniknews.com.tr/20240225/milei-neredeyse-sevincten-aglayacakti-trumpu-gorunce-baskanim-diye-bagirdi--1081077534.html
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javier milei, arjantin, petrol, şirket, üretici, tedarik, reform, ekonomik reform, reform paketi, enerji, kemer sıkma, kemer sıkma önlemleri
javier milei, arjantin, petrol, şirket, üretici, tedarik, reform, ekonomik reform, reform paketi, enerji, kemer sıkma, kemer sıkma önlemleri
Arjantin'de petrol üreticileri Milei'ye gözdağı verdi: 'Tüm akışı keseriz'
14:35 27.02.2024 (güncellendi: 14:40 27.02.2024)
Arjantin'in Başkanı Milei'nin hükümet giderlerini azaltmak adına yaptıği kesintiye petrol üreticilerinden tepki geldi. İş insanları ve yöneticiler, hükümete karşı petrol tedariğini kesmekle tehdit etti.
Buenos Aires gazetesinin haberine göre Arjantin'deki büyük petrol üretici firmaları, hükümetin firmalara ek vergi getirip yükümlülüğünü arttıran fonlar getirmeye çalışması ardından Başkan'a gözdağı verdi. Hükümeti ülkenin tamamında petrol üretimini durdurup 'piyasaları alt üst etmekle' tehdit eden şirketlerin yanında, petrol şirketlerinin yoğunlukta olduğu Patagonya'daki Vali İgnacio Torre de, şirketlerin 13,5 milyar pezosunun 'hükümet tarafından illegal bir şekilde çalındığını' açıkladı.
Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo'ya göre bu önlem, Chubut ve diğer dokuz petrol üreticisi eyaletin ödenmemiş borçlarını tahsil etmenin bir yolu olarak görülüyor. Arjantin'in güneyinde yer alan Patagonya, ülkenin petrol üretiminin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.
Kemer sıkma politikalarının bir parçasıydı
Kemer sıkma politikalarına karşı birçok sektörden direnme mesajları gelirken, firmalardan birinin C5N'ye verdiği demeçte, "Eyaletlere saygı gösterilmeli yoksa çarşamba gününden itibaren ülkeye bir damla petrol gelmez" ifadesini kullandı. Bu kesilmenin bölgede en az 600 binden fazla kişiyi etkileyeceği, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi konuları da etkileyeceği vurgulandı.
Buna karşılık Milei X'e (eski Twitter) Torres ve arkadaşlarını 'mali yozlaşmış kişiler' olarak damgaladı ve enerji tedarikini engelleyenleri iki yıla kadar hapis cezasıyla tehdit etti.