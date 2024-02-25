https://sputniknews.com.tr/20240225/milei-neredeyse-sevincten-aglayacakti-trumpu-gorunce-baskanim-diye-bagirdi--1081077534.html

Milei, neredeyse sevinçten ağlayacaktı: Trump'u görünce 'Başkanım' diye bağırdı

Milei, neredeyse sevinçten ağlayacaktı: Trump'u görünce 'Başkanım' diye bağırdı

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Trump'u görünce 'Başkanım' diye bağırarak sarıldı. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T12:25+0300

2024-02-25T12:25+0300

2024-02-25T13:22+0300

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abd

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, katıldığı konferansın sahne arkasında bir araya geldiği Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap." dedi. Milei, sevinçten ağlayacak şekilde Trump'a sarıldı. Trump ve Milei, ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Amerikan Muhafazakar Birliğinin geleneksel Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na (CPAC 2024) katıldı.İkili, konferanstaki konuşmalarının sonrasında sahne arkasında bir araya geldi. Samimi bir şekilde kucaklaşmalarının ardından Trump, "Amerika'yı Yeniden Harika Yap (Make America Great Again)" sloganını değiştirerek, Milei'ye "Arjantin'i yeniden harika yap." dedi.Milei de "Yaşasın özgürlük, lanet olsun!" sloganıyla Trump'a karşılık verdi.'Blinken ile görüştü' Öte yandan, Arjantin'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Milei, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arjantin ilerlemeye, gelişmeye, özgürlük ve demokrasiye yeniden adım attı." demişti.Daha sonra Blinken, Arjantinli mevkidaşı Diana Mondino ile görüşmesi sonrasında Arjantin'in 'olağanüstü' bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülke arasındaki bağların derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda tarafların gösterdiği derin ilgi ve çaba için minnettar olduğumu söylemek isterim." ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240212/arjantin-lideri-milei-hakaret-ettigi-papa-franciscus-ile-gorustu-1080655736.html

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javier milei, arjantin, donald trump, joe biden, abd