https://sputniknews.com.tr/20240212/arjantin-lideri-milei-hakaret-ettigi-papa-franciscus-ile-gorustu-1080655736.html

Arjantin lideri Milei, hakaret ettiği Papa Franciscus ile görüştü

Arjantin lideri Milei, hakaret ettiği Papa Franciscus ile görüştü

Sputnik Türkiye

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve gelmeden önce embesil diyerek hakaret ettiği Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T16:09+0300

2024-02-12T16:09+0300

2024-02-12T16:09+0300

dünya

arjantin

javier milei

vatikan

papa francis

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embesil

hakaret

katolik

roma katolik kilisesi

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Yakın zamanda İsrail’i ziyaret eden Milei, şimdi de Vatikan ve İtalya'ya resmi ziyarette bulunurken, temaslarına bu sabah ilk olarak Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'nden başladı.Arjantin'de Kasım 2023’te yapılan devlet başkanı seçimlerini kazanan aşırı sağcı Milei, seçim kampanyası döneminde ‘Komünizmi destekleyen deli’, ‘Tanrı'nın evinde kötülüğün temsilcisi’ ve ‘Embesil’ gibi ifadelerle hedef aldığı Papa Franciscus ile dün Vatikan'da özel bir ayin vesilesiyle bir araya gelirken, bugün de resmi ziyaret bağlamında görüştü.Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konuk Devlet Başkanı Milei'nin, Papa'nın yanı sıra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.Milei'nin temasları sırasında, Vatikan-Arjantin ilişkileri ve bunun daha da güçlendirilmesi ile Arjantin'de ekonomik krizle mücadele programının üzerinde durulduğu belirtildi.Ayrıca dünyada devam eden çatışmalar, uluslararası barış ve diğer konulara da değinildiği kaydedildi.Papa ile Milei arasındaki görüşmenin 1 saat kadar sürdüğü ve konuk Devlet Başkanı'nın, Arjantinli olan Papa Franciscus'a sevdiği tatlılardan getirdiği basına yansıdı.‘Embesil’den ‘En önemli Arjantinli’yeİtalyan basını da dünya görüşleri birbirine zıt iki liderin, Arjantin'le ilgili özel bir ayin vesilesiyle dün ilk görüşmelerinde gayet sıcak ve samimi görüntü verdiğine dikkati çekti.La Repubblica gazetesindeki haberde, Milei'nin daha önce ‘Embesil’ dediği Papa'yı dünkü görüşmede ise ‘En önemli Arjantinli’ diye nitelediği ve elini öptüğü ifade edildi.Papa'nın da gelecek aralık ayında bir ihtimal ülkesi Arjantin'e gitmeyi değerlendirdiği kaydedildi.Haberde, Milei'nin benimsediği ultra liberal çizgideki görüşlerinin Papa Franciscus'un sosyal yardım ve yoksulları önemseyen çizgisinden çok uzak olduğu da anımsatıldı.Basında çıkan diğer haber ve yorumlarda, Papa'nın Milei'nin kendisine yönelik daha önceden ettiği hakaretlerini dikkate almadığı, diğer taraftan Milei'nin de ekonomik ve sosyal sıkıntılarla mücadele eden ülkesine Papa Franciscus'un desteğini alarak dönme hedefinde olduğu belirtildi.Milei, daha önce ‘Komünizmi destekleyen deli’, ‘Tanrı'nın evinde kötülüğün temsilcisi’ ve ‘Embesil’ şeklinde ifadelerle hakaret ettiği Papa'dan, görevine seçildikten sonra özür dileyerek, Katoliklerin ruhani liderini Arjantin'e davet etmişti. Papa Franciscus da Milei'yi seçimi kazandıktan sonra arayarak tebrik etmişti.Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin bugün ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni ile de görüşmesi bekleniyor.

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arjantin, javier milei, vatikan, papa francis, italya, embesil, hakaret, katolik, roma katolik kilisesi