https://sputniknews.com.tr/20240207/netanyahudan-buyukelciligini-kuduse-tasiyacak-arjantin-lideri-mileiye-tesekkur-1080506021.html

Netanyahu’dan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak Arjantin lideri Milei'ye teşekkür

Netanyahu’dan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak Arjantin lideri Milei'ye teşekkür

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye Arjantin'in "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve burada büyükelçilik... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T15:57+0300

2024-02-07T15:57+0300

2024-02-07T15:57+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netahyahu

israil

israil-filistin

arjantin

javier milei

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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Arjantin'de birkaç ay önce devlet başkanlığı koltuğuna oturan Milei ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.Netanyahu, Milei'ye "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı" dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.İsrail Başbakanı, iki ülkenin bölgesinde barış ve istikrara yönelik ortak tehdit olarak İran'ı gösterdi.Arjantin Devlet Başkanı Milei ise Netanyahu'ya ülkesinin Hamas'ı terör örgütü olarak tanıma niyetini dile getirdi.Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.Seçim kampanyası süresince devlet başkanlığını kazanması halinde Arjantin'in Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı sözünü veren Milei, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da destek vermişti.İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü de içine katarak 1980'de tek taraflı şekilde Kudüs'ü "başkenti" olarak ilan etmişti. Ancak, dünya genelinde birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiyor ve büyükelçilikler Tel Aviv'de bulunuyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.Washington yönetimi, 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini geçici olarak Batı Kudüs'teki başkonsolosluğa ait binalara taşımıştı. ABD'nin ardından Guatemala, Honduras ve Kosova da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/arjantin-israildeki-buyukelcilik-ofisini-kuduse-tasiyacak-1080474486.html

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benyamin netahyahu, israil, israil-filistin, arjantin, javier milei