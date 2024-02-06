https://sputniknews.com.tr/20240206/arjantin-israildeki-buyukelcilik-ofisini-kuduse-tasiyacak-1080474486.html
Arjantin İsrail'deki büyükelçilik ofisini Kudüs'e taşıyacak
Arjantin İsrail'deki büyükelçilik ofisini Kudüs'e taşıyacak
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Devlet Başkanı Javier Miley'e Arjantin'in İsrail'deki diplomatik misyonunun Kudüs'e taşınacağını duyurduğu için teşekkür... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T18:28+0300
2024-02-06T18:28+0300
2024-02-06T18:42+0300
dünya
arjantin
javier milei
israil
benyamin netanyahu
büyükelçilik
büyükelçilik binası
kudüs
yisrael katz
israil dışişleri bakanlığı
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Katz, Arjantin liderini havaalanında karşıladığı bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Arjantin Devlet Başkanı Miley, İsrail'deki Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma duyurunuz için teşekkür ederim" cümlesine yer verdi.Katz, başkan olarak ilk ikili yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapan Milei'ye Hamas'a karşı İsrail'e verdiği destek ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı için teşekkür ederek, Katz, "Siz sadece hakikate bağlı bir değer insanısınız. Hamas'ın katillerine karşı Yahudi halkının savunulması için verilen haklı mücadelede bizi desteklemek üzere hemen İsrail'e gelmeyi tercih etmeniz hiç de şaşırtıcı değil" dedi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 'Arjantin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını Arjantin Devlet Başkanı Javier Miley'in İsrail'e gelişini sıcak bir şekilde karşıladığı' belirtildi. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun 7 Şubat'ta Miley ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesini ele alacağını kaydetti. Milei seçildikten sonra Arjantin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/arjantinde-milei-kendini-kabul-ettiremedi-ilk-gunden-beri-protestolar-araliksizdevamediyor-1080296382.html
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arjantin, javier milei, israil, benyamin netanyahu, büyükelçilik, büyükelçilik binası, kudüs, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı
arjantin, javier milei, israil, benyamin netanyahu, büyükelçilik, büyükelçilik binası, kudüs, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı
Arjantin İsrail'deki büyükelçilik ofisini Kudüs'e taşıyacak
18:28 06.02.2024 (güncellendi: 18:42 06.02.2024)
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Devlet Başkanı Javier Miley'e Arjantin'in İsrail'deki diplomatik misyonunun Kudüs'e taşınacağını duyurduğu için teşekkür etti.
Katz, Arjantin liderini havaalanında karşıladığı bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Arjantin Devlet Başkanı Miley, İsrail'deki Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma duyurunuz için teşekkür ederim" cümlesine yer verdi.
Katz, başkan olarak ilk ikili yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapan Milei'ye Hamas'a karşı İsrail'e verdiği destek ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı için teşekkür ederek, Katz, "Siz sadece hakikate bağlı bir değer insanısınız. Hamas'ın katillerine karşı Yahudi halkının savunulması için verilen haklı mücadelede bizi desteklemek üzere hemen İsrail'e gelmeyi tercih etmeniz hiç de şaşırtıcı değil" dedi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 'Arjantin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını Arjantin Devlet Başkanı Javier Miley'in İsrail'e gelişini sıcak bir şekilde karşıladığı' belirtildi.
Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun 7 Şubat'ta Miley ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesini ele alacağını kaydetti.
Milei seçildikten sonra Arjantin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını dile getirmişti.