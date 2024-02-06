https://sputniknews.com.tr/20240206/arjantin-israildeki-buyukelcilik-ofisini-kuduse-tasiyacak-1080474486.html

Arjantin İsrail'deki büyükelçilik ofisini Kudüs'e taşıyacak

Arjantin İsrail'deki büyükelçilik ofisini Kudüs'e taşıyacak

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Devlet Başkanı Javier Miley'e Arjantin'in İsrail'deki diplomatik misyonunun Kudüs'e taşınacağını duyurduğu için teşekkür... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T18:28+0300

2024-02-06T18:28+0300

2024-02-06T18:42+0300

dünya

arjantin

javier milei

israil

benyamin netanyahu

büyükelçilik

büyükelçilik binası

kudüs

yisrael katz

israil dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/18/1078863080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5aabbffa7a1d8037da369b3909d42c87.jpg

Katz, Arjantin liderini havaalanında karşıladığı bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Arjantin Devlet Başkanı Miley, İsrail'deki Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma duyurunuz için teşekkür ederim" cümlesine yer verdi.Katz, başkan olarak ilk ikili yurtdışı ziyaretini İsrail'e yapan Milei'ye Hamas'a karşı İsrail'e verdiği destek ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı için teşekkür ederek, Katz, "Siz sadece hakikate bağlı bir değer insanısınız. Hamas'ın katillerine karşı Yahudi halkının savunulması için verilen haklı mücadelede bizi desteklemek üzere hemen İsrail'e gelmeyi tercih etmeniz hiç de şaşırtıcı değil" dedi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 'Arjantin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını Arjantin Devlet Başkanı Javier Miley'in İsrail'e gelişini sıcak bir şekilde karşıladığı' belirtildi. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun 7 Şubat'ta Miley ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki bağların daha da güçlendirilmesini ele alacağını kaydetti. Milei seçildikten sonra Arjantin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/arjantinde-milei-kendini-kabul-ettiremedi-ilk-gunden-beri-protestolar-araliksizdevamediyor-1080296382.html

arjantin

israil

kudüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, javier milei, israil, benyamin netanyahu, büyükelçilik, büyükelçilik binası, kudüs, yisrael katz, israil dışişleri bakanlığı