Van'da bir minibüsün üzerine çığ düştü: AFAD'dan açıklama geldi
21:37 26.02.2024 (güncellendi: 21:50 26.02.2024)
© İHA / HARUN AKSU-AW150106Van'da minibüsün üzerine çığ düştü
© İHA / HARUN AKSU-AW150106
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Van'da yolcu minibüsünün üzerine düşen çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı.
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son duruma ilişkin AFAD'dan şu açıklama yapıldı:
"Van Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
📍Van— AFAD (@AFADBaskanlik) February 26, 2024
Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır.
Olay bölgesine #AFAD, 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmiştir.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir…