https://sputniknews.com.tr/20240226/6-subat-depremlerinde-adiyamanda-bir-binanin-yikilma-anina-ait-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1081113612.html

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yer alan bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

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2024-02-26T16:58+0300

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video

adıyaman

kahramanmaraş

kahramanmaraş depremleri

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman'da Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina da yıkıldı. Binanın yıkılma anına ait yeni görüntülerde binanın yıkılma anında bölgede bulunanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.Yıkılan binaların yerinin boş kaldığı görüldü. Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti.

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kahramanmaraş

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6 Şubat depreminde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Sputnik Türkiye 6 Şubat depreminde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı 2024-02-26T16:58+0300 true PT0M44S

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Sputnik Türkiye

video, adıyaman, kahramanmaraş, kahramanmaraş depremleri, видео