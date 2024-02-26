https://sputniknews.com.tr/20240226/6-subat-depremlerinde-adiyamanda-bir-binanin-yikilma-anina-ait-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1081113612.html
6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yer alan bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T16:58+0300
2024-02-26T16:58+0300
2024-02-26T16:58+0300
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kahramanmaraş depremleri
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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman'da Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina da yıkıldı. Binanın yıkılma anına ait yeni görüntülerde binanın yıkılma anında bölgede bulunanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.Yıkılan binaların yerinin boş kaldığı görüldü. Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti.
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6 Şubat depreminde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
6 Şubat depreminde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
2024-02-26T16:58+0300
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video, adıyaman, kahramanmaraş, kahramanmaraş depremleri, видео
video, adıyaman, kahramanmaraş, kahramanmaraş depremleri, видео
6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yer alan bir binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman'da Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina da yıkıldı.
Binanın yıkılma anına ait yeni görüntülerde binanın yıkılma anında bölgede bulunanların yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi.
Yıkılan binaların yerinin boş kaldığı görüldü. Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti.