https://sputniknews.com.tr/20240226/ukrayna-polonyada-transit-gecen-160-ton-tahilimiz-imha-edildi-1081097993.html

Ukrayna: Polonya’da transit geçen 160 ton tahılımız imha edildi

Ukrayna: Polonya’da transit geçen 160 ton tahılımız imha edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, Polonya’da 160 ton Ukrayna tahılının imha edildiğini belirterek bu buğdayın Polonya’dan transit geçişle diğer ülkelere... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T10:41+0300

2024-02-26T10:41+0300

2024-02-26T10:41+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

tahıl

tahıl sevkiyatı

protesto

protesto gösterisi

çiftçi

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081097836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7f4ea1a53ee754a3fe6ee8b97389c0d.jpg

Polonyalı çiftçilerin eylemleri sonrası açıklama yapan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, sosyal medya paylaşımında, “Tahıl transitle Gdansk limanına, ardından diğer ülkelere gidecekti. Bu, Polonya demiryolu istasyonlarında yaşanan dördüncü vandalizm vakası. Faillerin cezasız kaldığı ve kimsenin sorumluluk üstlenmediği dördüncü vaka. Polonya hükümeti ve polisi bu vandalizmin sürmesine daha ne kadar izin verecek?” diye yazdı.Tüm tarım ürünlerinin mühürlü vagonlar içinde taşındığını belirten Kubrakov, Ukrayna’nın sıkı bir şekilde yasalara uyduğunu savundu.Polonya radyosu, söz konusu olayın geçen gece Bydgoszcz şehri yakınında meydana geldiğini duyurdu. Kimliği belirsiz kişilerin, trenin 8 vagonunu açarak içindeki mısırı yere döktüğü belirtildi. Polis, olayı soruşturuyor.Ukrayna'dan ucuz tahıl ithalatına karşı protestolarını sürdüren Polonyalı çiftçiler, Ukrayna tarım ürünlerini vagonlardan yere dökenlere destek verdi.Çiftçilerden biri, “Bize yalan söylüyorlar. Ukrayna Başbakanı, ülkemize tahıl giriş yapmadığını söyledi. Ama bu durum tahılın ithal edildiğini gösteriyor. Orada olsaydım ve böyle bir fırsatım olsaydı ben de bu mısırı yere dökerdim. Bu konuşmalar, görüşmelere daha ne kadar sürebilir?” diye konuştu.Polonyalı çiftçi, Ukrayna’dan tahıl ithalatının yerel çiftçilerin iflasına yol açacağını, bu yüzden “savaştıklarını ve buna hakları olduğunu” dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240222/kievden-polonyalilari-kizdiracak-aciklama-ciftcileri-bizi-asagilamak-icin-protesto-ediyor-1081001192.html

polonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, ukrayna, tahıl, tahıl sevkiyatı, protesto, protesto gösterisi, çiftçi