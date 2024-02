https://sputniknews.com.tr/20240226/turgut-altinok-sokakta-taninma-oranimiz-yuzde-90-ben-angaraliyim-1081117494.html

Turgut Altınok: Sokakta tanınma oranımız yüzde 90, ben Angaralıyım

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. "Hacıbayram'dan Ulus'a 3 saatte gidebildim ilgiden, sevgiden ve fotoğraf çektirmekten. Normalde 10 dakikadır mesafe. Yoldan geçen vatandaşların yüzde 80 ile 90'ı selam verip, fotoğraf çektirmek istedi. Yoğun bir ilgi var" diyen Turgut Altınok'un açıklamalarından detaylar şöyle:'Sokakta tanınma oranımız yüzde 90 ben Angaralıyım'"Seçim büroları açtıktan sonra esnafları caddeleri geziyoruz. Sevgiyi yüzünde ve gözünde hissediyoruz. Sokakta tanınma oranımız yüzde 90. Ben Angaralıyım. Allah rahmet eylesin, Vehbi Koç da Angara derdi. 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Mili Mücadele'yi Atatürk başlatmasaydı, bugün biz yoktuk. Çoban Mektebi'nin restorasyonunu yaptık, mart ayı içinde çıkacağız.'Cumhuriyetimizin 100. yılında ABB'nin hatıra kalacak bir eseri olmadı'Milli Mücadele olmasa Atatürk'ün kararlılığı olmasaydı, bugün Türkiye Cumhuriyeti yoktu. Küllerinden bir devlet doğuyor kolay değil. Keçiören'in Milli Mücadelede ayrı bir yeri vardır. Atatürk Cumhuriyet Kulesi, mart ayında açılacak. 18 Mart gibi açmayı planlıyoruz. 197 metre yüksekliğinde. Cumhuriyetimizin 100. yılında ABB'nin hatıra kalacak bir eseri olmadı. Konser verildi, verenler İstanbul'dan geldi gitti. Keşke ABB bir eser yapsaydı ama maalesef yapamadı. Biz Kulemizi 100. yıla ithaf ettik. Düğünlerde halay çekiyoruz, düğün sahiplerini kırmıyoruz. Tunalı'da sevgi ve ilgi vardı. Anketlerde de Tunalı'da bu çıkıyor, başa baş çıkıyoruz. Ulaşım ciddi bir problem. Otobüs duraklarında kuyruklar çoğaldı.'İlk iş havayolu metrosunu yapacağım'Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. 2 bin bin tane elektrikli otobüsler alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek. Ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri yapılmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi. Yollar aynı.Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havayolu metrosunu yapacağım. Çözüm metro ağlarıyla donatmak. Sitelerde 200 bin kişi çalışıyor ama ulaşım ciddi bir sorun. Seçimden önce sözler veriliyor. 58 km metro sözü var ama 5 cm metro yapmadı.'Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz'5 senede 80 km metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız. 75 tane Ankara'ya köprü kavşak yapacağız. 5 yıl içinde 17 alt-üst geçit yapıldı. Yeterli değil. Biz 20 yıldır sosyal yardım yapıyoruz. Hiç afişlere asmadık. Sosyal yardımları artıracağız, yüzde 10'a çıkaracağız. Şu an yapılanlar yeterli değil. Kızılay'da şu an bütün taşlar kırık. 5 yıl önce söz vermiş, yüzde 5'ini yapmamış. Sosyal medyada bir Ankara var, bir de gerçek Ankara var.Başkan 5 yılı değil, geleceği yönetir. 11 kapalı spor salonu yapıyoruz. Büyükşehirin yaptığı spor salonu yok. 10 tane Organize Sanayi Bölgesi yapacağız. Gençlerimize üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin üniversiteliye ayda bin 500 karşılıksız burs vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak şu an biz veriyoruz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin konut yapacağız ve öğrenciye düşük kiralı konutları kiralayacağız. Çankaya'da 150 okul vardı, 100'ünün duvarında çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır. 400 bin ilköğretim öğrencimize kahvaltı ve süt vereceğiz. Sütler çiftliğimizden gelecek. Bunlar bizlerin yıllar önce yaptığımız işler. Öğrencilere ücretsiz sineme ve tiyatro bileti vereceğiz.Çankaya'da 150 okul vardı, 100'ünün duvarında çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır. 400 bin ilköğretim öğrencimize kahvaltı ve süt vereceğiz. Sütler çiftliğimizden gelecek. Bunlar bizlerin yıllar önce yaptığımız işler. Öğrencilere ücretsiz sineme ve tiyatro bileti vereceğiz.'Ötekileştirme yok ideolojik bakış yok'25 adet gençlik ve spor merkezi kuracağız. Sanat ve kültür bir milletin hayat damarlarındandır. Maalesef Ankara sanat ve kültürde çölleşti. Her gün sokaktayız. Benim daha yurt dışı gezim yok. Bir gün beni Tunceli Belediye Başkanı aradı. Randevu verdim geldi. 'Birçok CHP'li başkana gittim, cenaze arabası alamadım' dedi. 'İster ver, ister verme' dedi. 'Biz düşman değiliz, bunun partisi mi olur' dedim. Biz adaletli olacağız. Herkesin başkanı olacağız. Ötekileştirme yok. İdeolojik bakış yok.Ülkenin başkenti tarımın da başkenti. Çiftimizi destekleyeceğiz. Emeklimize 5 bin lira vereceğiz. 2 bin 500 lira kart mahalledeki küçük esnaflardan alışveriş yapacak. Doğal gaz desteğini bin liraya çıkaracağız. Ankara'yı dünya başkenti yapacağız. Büyükşehir belediye başkanı köylerde su sayaçlarını atacağım demişti. Suya öyle bir zam yaptı ki köylüler sayaçları kendileri söküyor. Tarım ve hayvancılığı teşviği bırakın bostanını sulayamaz hale gelmiş. Tarımı destekleyeceğiz. Su aboneliğinden de köylerden para almayacağız."

