https://sputniknews.com.tr/20240226/tff-icardiye-verilen-cezayi-onadi-1081115103.html

Icardi Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Icardi Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek

Sputnik Türkiye

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı. Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T17:37+0300

2024-02-26T17:37+0300

2024-02-26T17:55+0300

mauro icardi

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı.Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadelede rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Icardi için yapılan itirazın incelendiği bildirildi.Arjantinli santrfora bu sebeple verilen 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına itirazın kısmen kabul edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240223/tff-fair-play-odullerinde-ocak-ayinin-kazanani-belli-oldu-1081047902.html

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mauro icardi, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza