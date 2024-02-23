https://sputniknews.com.tr/20240223/tff-fair-play-odullerinde-ocak-ayinin-kazanani-belli-oldu-1081047902.html
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T23:17+0300
2024-02-23T23:17+0300
2024-02-23T23:17+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu
fair play
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.'En Centilmen Futbolcu' açıklandıKurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:"10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."
https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasarayin-arjantinli-futbolcusu-icardi-pfdkye-sevk-edildi-1081043582.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, fair play
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, fair play
TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.
'En Centilmen Futbolcu' açıklandı
Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:
"10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."