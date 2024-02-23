https://sputniknews.com.tr/20240223/tff-fair-play-odullerinde-ocak-ayinin-kazanani-belli-oldu-1081047902.html

TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu

TFF Fair Play ödüllerinde ocak ayının kazananı belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği Fair Play Ödülleri'nin Ocak 2024 dönemi sahibi belirlendi. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T23:17+0300

2024-02-23T23:17+0300

2024-02-23T23:17+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu

fair play

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ali Erten başkanlığında; Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ocak ayı değerlendirmelerini yaptı.'En Centilmen Futbolcu' açıklandıKurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda İstanbulspor'un futbolcusu Florian Loshaj, "En Centilmen Futbolcu" kategorisinde ödül kazandı. TFF Fair Play ve Sorumluluk Kurulu, futbolcunun seçilme gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:"10 Ocak 2024 tarihinde oynanan Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor karşılaşmasında, rakibi Edouart Michut'un kafaya çıkışı sonrasında ters düşmesini önleyerek olası büyük bir sakatlığın önüne geçtiği, ayrıca bu hareketini oyunun devam ediyor olmasına rağmen, önceliği rakibinin sakatlanma riskini önlemeye yönelik verdiği anlık bir kararla gerçekleştirdiği göz önüne alınarak İstanbulspor futbolcusu Florian Loshaj, Ocak 2024 ayının en centilmen futbolcusu ödülüne layık görülmüştür."

https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasarayin-arjantinli-futbolcusu-icardi-pfdkye-sevk-edildi-1081043582.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu, fair play