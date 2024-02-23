https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasarayin-arjantinli-futbolcusu-icardi-pfdkye-sevk-edildi-1081043582.html

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-23T18:52+0300

2024-02-23T18:52+0300

2024-02-23T18:52+0300

spor

galatasaray sk

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

tff merkez hakem kurulu

mauro icardi

mke ankaragücü

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi:

https://sputniknews.com.tr/20240216/mauro-icardi-uefa-avrupa-liginde-2-odule-aday-gosterildi-1080796139.html

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galatasaray sk, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, mauro icardi, mke ankaragücü