https://sputniknews.com.tr/20240223/galatasarayin-arjantinli-futbolcusu-icardi-pfdkye-sevk-edildi-1081043582.html
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T18:52+0300
2024-02-23T18:52+0300
2024-02-23T18:52+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
tff merkez hakem kurulu
mauro icardi
mke ankaragücü
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi:
https://sputniknews.com.tr/20240216/mauro-icardi-uefa-avrupa-liginde-2-odule-aday-gosterildi-1080796139.html
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galatasaray sk, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, mauro icardi, mke ankaragücü
galatasaray sk, galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, mauro icardi, mke ankaragücü
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Mauro Icardi'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"