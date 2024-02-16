https://sputniknews.com.tr/20240216/mauro-icardi-uefa-avrupa-liginde-2-odule-aday-gosterildi-1080796139.html

Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi

Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ödüle aday gösterildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sparta Prag maçında sergilediği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülü için aday gösterildi... 16.02.2024, Sputnik Türkiye

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spor

mauro icardi

uefa

uefa avrupa ligi

galatasaray

galatasaray sk

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar tamamlanırken, haftanın oyuncusu adayları da belli oldu. Galatasaray'ın sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynadığı maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyerek galibiyetin mimarlarından olan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, adaylar arasında yer aldı.Icardi dışında Milan'dan Ruben Loftus-Cheek, Karabağ'dan Abdellah Zoubir ve Benfica'dan da Angel Di Maria aday gösterildi.30 yaşındaki futbolcunun Sparta Prag'a attığı gol de haftanın golüne de aday gösterildi. Listede ayrıca Milan'dan Rafael Leao, Sparta Prag'dan Preciado ve Shakhtar Donetsk'ten de Eguinaldo bulunuyor.

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mauro icardi, uefa, uefa avrupa ligi, galatasaray, galatasaray sk