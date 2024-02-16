https://sputniknews.com.tr/20240216/sehit-polis-memuru-fethi-sekinin-oglu-burakin-hayali-gerceklesti-galatasaraya-transfer-oldu--1080795604.html
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak'ın hayali gerçekleşti: Galatasaray'a transfer oldu
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak'ın hayali gerçekleşti: Galatasaray'a transfer oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, hayali olan Galatasaray'a transfer oldu. 16.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-16T12:49+0300
2024-02-16T12:49+0300
2024-02-16T13:54+0300
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İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek.Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı.Galatasaray altyapısına transfer olan santrfor Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.Burak Tolunay Sekin, 2021 yılında yaptığı açıklamada, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240105/fethi-sekin-ve-musa-canin-7-anma-torende-konusan-bakan-tunc-terorle-mucadelemiz-surecek-1079354070.html
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fethi sekin, polis, terörist, futbol, galatasaray, galatasaray sk
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak'ın hayali gerçekleşti: Galatasaray'a transfer oldu
12:49 16.02.2024 (güncellendi: 13:54 16.02.2024)
İzmir'de terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, hayali olan Galatasaray'a transfer oldu.
İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek.
Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı.
Galatasaray altyapısına transfer olan santrfor Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.
Burak Tolunay Sekin, 2021 yılında yaptığı açıklamada, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.