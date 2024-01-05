https://sputniknews.com.tr/20240105/fethi-sekin-ve-musa-canin-7-anma-torende-konusan-bakan-tunc-terorle-mucadelemiz-surecek-1079354070.html
Fethi Sekin ve Musa Can'ın 7. anma törende konuşan Bakan Tunç: Terörle mücadelemiz sürecek
Fethi Sekin ve Musa Can'ın 7. anma törende konuşan Bakan Tunç: Terörle mücadelemiz sürecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 7 yıl önce gerçekleştirilen saldırı hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T13:36+0300
2024-01-05T13:36+0300
2024-01-05T13:41+0300
türkiye
polis memuru
fethi sekin
musa can
anma
tören
şehit
terör
terör saldırısı
yılmaz tunç
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İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi. İzmir Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada "Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o, hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu. Tabii Musa Can abimiz, mübaşirimiz, burada görevi başında o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu" diye konuştu.'Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır'Bakan Tunç, 'Türkiye'nin terörle mücadelenin kesintisiz süreceğini' vurgulayarak, "Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin birlik, bütünlüğünü hiçbir zaman bozdurmayacağız ve ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve Türkiye yüzyılında ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, milletimizi huzurlu bir geleceğe inşallah milletçe hep beraber taşıyacağız" ifadelerini kullandı.'Alsa unutamayacağımız bir kardeşimiz'Fethi Sekin'in mesai arkadaşı Şahin Çevik, "'Bu İzmir'i sen mi kurtaracaksın?' derdim. İzmir'de çok çok büyük bir olayı önlemiş oldu. Orada olayın büyümesini önledi. Alsa unutamayacağımız bir kardeşimiz. Olay sanki daha dün olmuş gibi" dedi.
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polis memuru, fethi sekin, musa can, anma, tören, şehit, terör, terör saldırısı, yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, pkk, saldırı, silahlı saldırı
polis memuru, fethi sekin, musa can, anma, tören, şehit, terör, terör saldırısı, yılmaz tunç, adalet, adalet bakanlığı, pkk, saldırı, silahlı saldırı
Fethi Sekin ve Musa Can'ın 7. anma törende konuşan Bakan Tunç: Terörle mücadelemiz sürecek
13:36 05.01.2024 (güncellendi: 13:41 05.01.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de 7 yıl önce gerçekleştirilen saldırı hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için İzmir Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıyı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi. İzmir Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen törene, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.
Bakan Tunç, törende yaptığı konuşmada "Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o, hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu. Tabii Musa Can abimiz, mübaşirimiz, burada görevi başında o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu" diye konuştu.
'Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır'
Bakan Tunç, 'Türkiye'nin terörle mücadelenin kesintisiz süreceğini' vurgulayarak, "Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Terör, insanlık suçudur, yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenlere, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin birlik, bütünlüğünü hiçbir zaman bozdurmayacağız ve ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve Türkiye yüzyılında ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, milletimizi huzurlu bir geleceğe inşallah milletçe hep beraber taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
'Alsa unutamayacağımız bir kardeşimiz'
Fethi Sekin'in mesai arkadaşı Şahin Çevik, "'Bu İzmir'i sen mi kurtaracaksın?' derdim. İzmir'de çok çok büyük bir olayı önlemiş oldu. Orada olayın büyümesini önledi. Alsa unutamayacağımız bir kardeşimiz. Olay sanki daha dün olmuş gibi" dedi.