https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-altayliya-yurt-disi-yasagi-1079350690.html

Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı

Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından, adli kontrol... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T11:52+0300

2024-01-05T11:52+0300

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türkiye

fatih altaylı

yurt dışı

yurt dışı yasağı

soruşturma

aşağılama

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.Altaylı'ya adli kontrol talebiBurada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-altayli-hakkinda-hakaret-ettigi-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulunuldu-1079322231.html

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fatih altaylı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, soruşturma, aşağılama