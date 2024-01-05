https://sputniknews.com.tr/20240105/fatih-altayliya-yurt-disi-yasagi-1079350690.html
Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından, adli kontrol... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T11:52+0300
2024-01-05T11:52+0300
2024-01-05T12:50+0300
türkiye
fatih altaylı
yurt dışı
yurt dışı yasağı
soruşturma
aşağılama
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.Altaylı'ya adli kontrol talebiBurada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-altayli-hakkinda-hakaret-ettigi-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulunuldu-1079322231.html
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fatih altaylı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, soruşturma, aşağılama
fatih altaylı, yurt dışı, yurt dışı yasağı, soruşturma, aşağılama
Fatih Altaylı'ya yurt dışı çıkış yasağı
11:52 05.01.2024 (güncellendi: 12:50 05.01.2024)
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde savcılığa verdiği ifadesinin ardından, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Altaylı'ya adli kontrol talebi
Burada savcılığa ifade veren Altaylı, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.