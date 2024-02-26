https://sputniknews.com.tr/20240226/talih-kusu-kondu-su-kuyusu-acmak-isterken-gaz-buldu-1081093275.html
'Talih kuşu kondu': Su kuyusu açmak isterken gaz buldu
'Talih kuşu kondu': Su kuyusu açmak isterken gaz buldu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T08:47+0300
2024-02-26T08:47+0300
2024-02-26T08:47+0300
türkiye
türkiye
doğalgaz
para
zengin
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081093610_0:1208:2047:2359_1920x0_80_0_0_c731b4b9dc7513b7b64f6c9fc81ef573.jpg
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kültür Mahallesi’nde bir çiftçi dün bahçesinde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptırdı. Çalışma sırasında bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı.Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede yarın alanında uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.Ne gazı çıktı?Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin’in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bölgede araştırma yapılabilir. Bölgede sondajlarda zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/aksamlari-ek-is-olarak-yapilabilecek-15-karli-fikir-belli-oldu-1081092392.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081093610_0:1016:2047:2551_1920x0_80_0_0_362f5cb149fc3868cc854a23fa70beeb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, doğalgaz, para, zengin
türkiye, doğalgaz, para, zengin
'Talih kuşu kondu': Su kuyusu açmak isterken gaz buldu
Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti.
Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kültür Mahallesi’nde bir çiftçi dün bahçesinde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptırdı. Çalışma sırasında bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle kuyudan çıkan sıvı alev aldı.
Alevin büyümesi üzerine itfaiyeye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye kuyudaki alevleri söndürüp tehlikeye karşı çevre güvenliği aldı. Bölgede yarın alanında uzman ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.
Olayla ilgili bilgi veren Jeoloji Mühendisi Tahir Koldemir, "Mersin’in Mut ilçesinde zaman zaman yapılan sondajlarda bu tarz gazlar çıkıyor. Burada da sondaj atılmış sondajdan bir gaz çıkmış bu gazın ne gaz olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bizim başımıza gelenler bazen sondajlarda ufak tefek patlamalar oluyordu. Metan, bütan ya da provan gazlardan bir tanesi olabilir. Bunun da Türkiye Petrolleri tarafından, gerekli merciler tarafından tespit edilmesi gerekir. Bu bölgede araştırma yapılabilir. Bölgede sondajlarda zaman zaman bu tarz gazlar çıkıyor" dedi.