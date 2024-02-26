https://sputniknews.com.tr/20240226/suc-makinesi-gibiydi-antalyada-31-suctan-258-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-firari-yakalandi-1081114259.html
Suç makinesi gibiydi: Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Suç makinesi gibiydi: Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T17:16+0300
2024-02-26T17:16+0300
2024-02-26T17:16+0300
türkiye
antalya
suçlu
hırsızlık
hükümlü
yargı
tutuklu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi.Birçok suçu bulunuyorduÇek Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı. Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi
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antalya, suçlu, hırsızlık, hükümlü, yargı, tutuklu
antalya, suçlu, hırsızlık, hükümlü, yargı, tutuklu
Suç makinesi gibiydi: Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi.
Çek Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı. Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi