https://sputniknews.com.tr/20240226/suc-makinesi-gibiydi-antalyada-31-suctan-258-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-firari-yakalandi-1081114259.html

Suç makinesi gibiydi: Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Suç makinesi gibiydi: Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da 31 suçtan 258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı bildirildi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T17:16+0300

2024-02-26T17:16+0300

2024-02-26T17:16+0300

türkiye

antalya

suçlu

hırsızlık

hükümlü

yargı

tutuklu

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0f/1056387501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc7dc0b712b8b61df7dd21bdcb2dae60.jpg

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 31 suçtan 258 yıl hüküm giymiş M.M'nin bulunduğu yer tespit edildi.Birçok suçu bulunuyorduÇek Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarını işlediği belirtilen hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.Öte yandan, 7 ayrı hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Ç. de ekiplerce gözaltına alındı. Hükümlüler, sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi

https://sputniknews.com.tr/20240222/yildiz-futbolcu-dani-alves-cinsel-saldiridan-suclu-bulundu-yillarca-hapis-yatacak-1080989036.html

türkiye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, suçlu, hırsızlık, hükümlü, yargı, tutuklu