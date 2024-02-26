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https://sputniknews.com.tr/20240226/secil-erzanin-internet-aramalari-ortaya-cikti-nasil-intihar-edilir-1081109249.html
Seçil Erzan'ın internet aramaları ortaya çıktı: 'Nasıl intihar edilir?'
Seçil Erzan'ın internet aramaları ortaya çıktı: 'Nasıl intihar edilir?'
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T14:58+0300
2024-02-26T14:58+0300
türkiye
seçil erzan
fon
dolandırıcılık
fare zehri
intihar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/01/1077970764_0:533:1061:1130_1920x0_80_0_0_bce47f03015254d420d069b1574a9f3b.jpg
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, sanıklar Seçil Erzan, Ali ve Atilla Yörük'ün mesaj kayıtlarına yer verildi.Raporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan'ın internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.Erzan'ın telefonundaki pek çok fotoğrafın silindiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, elde edilebilen fotoğraflarda ise sanığın kişisel ajandasında bazı müştekiler ile "hoca" ve "F.T." isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflara, 7 Nisan 2023'te müşteki Volkan Bahçekapılı ile sanık Erzan arasında gerçekleşen konuşmaların devamında Bahçekapılı'nın Erzan'a "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum." mesajına da yer verildi.Sanıklar Ali ve Atilla Yörük 9 Nisan 2023'ten önceki telefon kayıtlarını silmişRaporda, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün 9 Nisan 2023'ten itibaren telefonlarını kullanmaya başladıklarının belirlendiği, sanıkların telefon değiştirme ya da sıfırlama işlemlerini anlaşıp birlikte yapmış olabileceklerinin tespit edildiği değerlendirildi.Sanıkların telefonlarında 9 Nisan 2023'ten öncesine ait çok az sayıda veri olduğu bildirilen raporda, Atilla Yörük'ün 3 kişiye "Telefonu değiştirdim." mesajını gönderdiğine işaret edildi.Raporda, Ali ve Atilla Yörük'ün olaya ilişkin soruşturmanın başladığı tarihlerde yazılan haberlerin sayfalarını birbirlerine yolladığının görüldüğü kaydedildi.Sanık Ali Yörük'ün rehberinde kayıtlı olmayan yabancı bir hat numarasıyla aralarında geçen konuşmada söz konusu numaranın Yörük'e "Sizi o zaman uyardım. Devam ettiyseniz takibi vardır, yanarsınız." şeklinde mesaj gönderdiği de raporda yer aldı.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.Sanık Erzan'ın 252 yıla kadar hapsi isteniyorSanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/emre-belozoglundan-erzan-degerlendirmesi-supermarket-calisanina-degil-banka-mudurune-guvendik-1080151021.html
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seçil erzan, fon, dolandırıcılık, fare zehri, intihar
seçil erzan, fon, dolandırıcılık, fare zehri, intihar

Seçil Erzan'ın internet aramaları ortaya çıktı: 'Nasıl intihar edilir?'

14:58 26.02.2024
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© DOĞAN CAN CESUR-
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davası dosyasına, sanıklar Seçil Erzan, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün telefon incelemesine ilişkin bilirkişi raporu eklendi.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, sanıklar Seçil Erzan, Ali ve Atilla Yörük'ün mesaj kayıtlarına yer verildi.
Raporda, 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında sanık Erzan'ın internet aramalarında, "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" ifadeleriyle aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Erzan'ın telefonundaki pek çok fotoğrafın silindiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, elde edilebilen fotoğraflarda ise sanığın kişisel ajandasında bazı müştekiler ile "hoca" ve "F.T." isminin yazılı olduğu kişilere ilişkin yaptığı ödeme kayıtları ve senetlerin bulunduğu fotoğraflara, 7 Nisan 2023'te müşteki Volkan Bahçekapılı ile sanık Erzan arasında gerçekleşen konuşmaların devamında Bahçekapılı'nın Erzan'a "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum." mesajına da yer verildi.

Sanıklar Ali ve Atilla Yörük 9 Nisan 2023'ten önceki telefon kayıtlarını silmiş

Raporda, Ali Yörük ve Atilla Yörük'ün 9 Nisan 2023'ten itibaren telefonlarını kullanmaya başladıklarının belirlendiği, sanıkların telefon değiştirme ya da sıfırlama işlemlerini anlaşıp birlikte yapmış olabileceklerinin tespit edildiği değerlendirildi.
Sanıkların telefonlarında 9 Nisan 2023'ten öncesine ait çok az sayıda veri olduğu bildirilen raporda, Atilla Yörük'ün 3 kişiye "Telefonu değiştirdim." mesajını gönderdiğine işaret edildi.
Raporda, Ali ve Atilla Yörük'ün olaya ilişkin soruşturmanın başladığı tarihlerde yazılan haberlerin sayfalarını birbirlerine yolladığının görüldüğü kaydedildi.
Sanık Ali Yörük'ün rehberinde kayıtlı olmayan yabancı bir hat numarasıyla aralarında geçen konuşmada söz konusu numaranın Yörük'e "Sizi o zaman uyardım. Devam ettiyseniz takibi vardır, yanarsınız." şeklinde mesaj gönderdiği de raporda yer aldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.
İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.
Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu, kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.
İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan'ın 252 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.
Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsinin talep edildiği iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında 2'si tutuklu 7 sanığın yargılaması sürüyor.
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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Emre Belözoğlu'ndan Erzan değerlendirmesi: 'Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik'
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