https://sputniknews.com.tr/20240129/emre-belozoglundan-erzan-degerlendirmesi-supermarket-calisanina-degil-banka-mudurune-guvendik-1080151021.html

Emre Belözoğlu'ndan Erzan değerlendirmesi: 'Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik'

Emre Belözoğlu'ndan Erzan değerlendirmesi: 'Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik'

Emre Belözoğlu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden, kariyer hedeflerine, 3 Temmuz sürecinden, kamuoyunda "yüksek karlı... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:38+0300

2024-01-29T11:38+0300

2024-01-29T11:38+0300

spor

emre belözoğlu

seçil erzan

fon

gizli fon

banka

fenerbahçe

3 temmuz

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi iki güçlü başkanla çalıştığını vurgulayan Emre Belözoğlu, şöyle konuştu:'Bir süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik'Emre Belözoğlu, mağdur olduğu ve kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'3 Temmuz çok zor bir süreçti'Emre Belözoğlu, 3 Temmuz sürecinde çok zor zamanlar yaşadıklarını ancak Fenerbahçe'nin o dönemde yanında olduğu için de şeref duyduğunu aktardı.O dönemde birçok kesimin Fenerbahçe'nin karşısında olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Bizim adımıza çok zorlayıcı bir süreçti. Yöneticilerimizin hapiste olduğu, kulübün başında bir Ali Koç, bir Aykut Kocaman dışında kimsenin olmadığı bir süreçti. Biz sporcular ve takım kaptanları olarak sahip çıktık. Taraftar, Fenerbahçe'yi, camiayı ayakta tutu. Bugün konuşurken bazen yaşanmışlıkları tebessümle hatırlıyoruz ama çok zordu. Türkiye'de de camiaların ve taraftarların da içindeki insanlar bu süreci unutabiliyor. Biz 3 Temmuz sürecine gerçekten o gün Fenerbahçe'nin yanında olmamız gerekiyorduk ve olduk." dedi.3 Temmuz sürecinde Türk futboluna da zarar verildiğini dile getiren Belözoğlu, "Ülkemiz adına ve spor camiası adına yaşanabilecek en talihsiz olaylardan birisiydi. Taraftar azaldı, yatırımcılar azaldı, spora yönelik ilgi azaldı. Sadece Fenerbahçe üzerinden de değerlendirmemek lazım, büyük fotoğrafa bir karalama var. Fenerbahçe çok daha güçlü bir şekilde daha sonra yine şampiyon oldu. Hatta 3 Temmuz sürecinden sonraki sezonda da biz şampiyonluğu son maçta kaybettik." dedi.3 Temmuz sürecinden sonra Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlandığını da hatırlatan Belözoğlu, "Olaylar öyle üst üste geldi ki... Fenerbahçe'de futbol oynamak kolay değildir. Başarılı giderken bile orada olmak kolay değildir. Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yetmez, zor bir camiadır. Kolay şeyler yaşanmadı. Yabancı oyuncuları da anlayışla karşılamak lazımdı. Böyle bir iftiranın içinde de herkes kalmak istemeyebilir, ciddi bir yüktür. O gün durduğumuz yerden dolayı hiç pişman değilim ve o dönemde Fenerbahçe'de olmaktan büyük bir şeref duydum." diye konuştu.Sportif direktörlük dönemiEmre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yaşadığı sportif direktörlük dönemini ve o dönem yapılan transferlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Sportif direktörlük kurumu benim istediğim bir yer değildi. Teknik adam olarak çalışmak istiyordum. Başkanımıza da iletmiştim ama başkanımızın ricasıyla süreç ve ona verdiğim sözle devam etmiştim. Fenerbahçe'nin o dönemde transfer limitleri kapalıydı. Başkanın, bankaları teker teker gezip izinleri alabilmek için ne kadar mücadele ettiğini bire bir gördüm.Transfer yapılırken herkesi sihirbaz olarak nitelendiriyorlardı, bizi de böyle ilan ettiklerinde bunu kabul etmiyorduk. Çünkü biz ortadan kaybolacak sihirbazlar değiliz, her türlü sorumluluğu da üstümüze alırız." diye konuştu.Genç teknik adam, Fenerbahçe'ye o dönem kısıtlı imkanlarla çok önemli transferler yaptıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:O kadroyla şampiyonluğu bir Sivasspor maçıyla kaçırdıklarını hatırlatan Belözoğlu, "Sonrasında da biz ayrıldık. Çok önemli bir tecrübeydi. Futbolu bıraktığım sene başkan bana bu görevi layık gördü. Erol hocayla da çalışmak keyifliydi. O da başarılı olmak isterdi. Son hafta şampiyonluk şansımızın olmasında Erol hocanın da payı vardı. Ben onlar kadar rahat konuşmam, herkese hakkını veririm." şeklinde konuştu.'Mesut Özil transferi yanlış değildi'Emre Belözoğlu, sportif direktörlüğü döneminde takıma dahil olan yıldız futbolcu Mesut Özil'le ilgili de şunları belirtti:'Arda Güler çok özel bir oyuncu'Belözoğlu, şu an Real Madrid forması giyen Arda Güler'i överek, "Arda Güler çok özel bir oyuncu. Iniesta'yı, Zidane'ı, Xavi'yi izlerken keyif alırdık. Şimdi de bizim elimizde böyle bir cevher var ama oynaması lazım. Talihsiz sakatlık sürecini atlattı ve inşallah artık formayı alacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.Ömer Faruk Beyaz'ın da çok yetenekli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, Arda Güler'in ilk profesyonel imzayı kendi döneminde attığının hatırlatılması üzerine şunları dile getirdi:Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da Inter, Newcastle United, Atletico Madrid'de forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adamlık görevinde MKE Ankaragücü'nde çok mutlu olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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emre belözoğlu, seçil erzan, fon, gizli fon, banka, fenerbahçe, 3 temmuz