https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-genelkurmay-baskanindan-orduya-ovgu-hayal-kirkiligina-ugratmadilar-1081109472.html
Rusya Genelkurmay Başkanından orduya övgü: Hayal kırkılığına uğratmadılar
Rusya Genelkurmay Başkanından orduya övgü: Hayal kırkılığına uğratmadılar
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T14:58+0300
2024-02-26T14:58+0300
2024-02-26T14:59+0300
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat bölgesinde başarı sergileyen askerlere madalya dağıttığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gerasimov, hünerlerini sergileyen askerlere cesaret nişanı ve cesaret madalyalarını takdim ederek silahlı eylemler sırasında sergiledikleri kahramanlık ve cesaretlerinden dolayı onlara teşekkür etti” ifadesine yer verildi.Gerasimov, madalyaları takdim ettiği sırada, 58. Ordunun Kuzey Kafkasya’daki çatışmalar olsun, özel askeri harekat olsun hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmadığını belirterek, “Sahip olduğumuz ordu, bir numara bir ordu” dedi.Askerlere başarıların devamını ve evlerine sağ salim dönmelerini dileyen Genelkurmay Başkanı, ordu komutanının, sorumluluğu olduğu bölgedeki duruma ve planlara ilişkin raporunu dinledi.
https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-savunma-bakani-soygu-avdeyevkayi-ozgurlestiren-askeri-grubu-ziyaret-etti-1081053754.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, ukrayna, askeri operasyon
Rusya Genelkurmay Başkanından orduya övgü: Hayal kırkılığına uğratmadılar
14:58 26.02.2024 (güncellendi: 14:59 26.02.2024)
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat bölgesinde başarı sergileyen askerlere madalya dağıttığı belirtildi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat bölgesinde başarı sergileyen askerlere madalya dağıttığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gerasimov, hünerlerini sergileyen askerlere cesaret nişanı ve cesaret madalyalarını takdim ederek silahlı eylemler sırasında sergiledikleri kahramanlık ve cesaretlerinden dolayı onlara teşekkür etti” ifadesine yer verildi.
Gerasimov, madalyaları takdim ettiği sırada, 58. Ordunun Kuzey Kafkasya’daki çatışmalar olsun, özel askeri harekat olsun hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmadığını belirterek, “Sahip olduğumuz ordu, bir numara bir ordu” dedi.
Askerlere başarıların devamını ve evlerine sağ salim dönmelerini dileyen Genelkurmay Başkanı, ordu komutanının, sorumluluğu olduğu bölgedeki duruma ve planlara ilişkin raporunu dinledi.