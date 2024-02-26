https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-genelkurmay-baskanindan-orduya-ovgu-hayal-kirkiligina-ugratmadilar-1081109472.html

Rusya Genelkurmay Başkanından orduya övgü: Hayal kırkılığına uğratmadılar

Rusya Genelkurmay Başkanından orduya övgü: Hayal kırkılığına uğratmadılar

Sputnik Türkiye

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T14:58+0300

2024-02-26T14:58+0300

2024-02-26T14:59+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

rusya genelkurmay başkanlığı

valeriy gerasimov

ukrayna

askeri operasyon

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1a/1081108917_0:0:1834:1032_1920x0_80_0_0_16d0836178626fa5d792437089bb3632.jpg

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, Güney Askeri Bölgesi’ne bağlı 58. Karma Ordusu’nun komuta merkezini ziyaret ederek özel askeri harekat bölgesinde başarı sergileyen askerlere madalya dağıttığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Gerasimov, hünerlerini sergileyen askerlere cesaret nişanı ve cesaret madalyalarını takdim ederek silahlı eylemler sırasında sergiledikleri kahramanlık ve cesaretlerinden dolayı onlara teşekkür etti” ifadesine yer verildi.Gerasimov, madalyaları takdim ettiği sırada, 58. Ordunun Kuzey Kafkasya’daki çatışmalar olsun, özel askeri harekat olsun hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmadığını belirterek, “Sahip olduğumuz ordu, bir numara bir ordu” dedi.Askerlere başarıların devamını ve evlerine sağ salim dönmelerini dileyen Genelkurmay Başkanı, ordu komutanının, sorumluluğu olduğu bölgedeki duruma ve planlara ilişkin raporunu dinledi.

https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-savunma-bakani-soygu-avdeyevkayi-ozgurlestiren-askeri-grubu-ziyaret-etti-1081053754.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rusya, rusya genelkurmay başkanlığı, valeriy gerasimov, ukrayna, askeri operasyon