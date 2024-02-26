https://sputniknews.com.tr/20240226/ramazan-pidesinin-fiyati-belli-oldu-1081101309.html

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T11:39+0300

2024-02-26T11:39+0300

2024-02-26T11:39+0300

ekonomi

pide

ramazan pidesi

ekonomi

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İstanbul ve Ankara'da pide fiyatları belli oldu.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.Buna göre 250 gram Ramazan pidesi İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacak.2023 yılında 300 gram Ramazan pidesi fiyatı 10 lira olarak açıklanmıştı.İlk oruç ne zaman?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart günü başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240219/tusaf-baskani-acikladi-ekmege-zam-yolda-1080871768.html

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pide, ramazan pidesi, ekonomi