https://sputniknews.com.tr/20240219/tusaf-baskani-acikladi-ekmege-zam-yolda-1080871768.html

TUSAF Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yolda

TUSAF Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yolda

Sputnik Türkiye

Un sanayicileri, buğday alım fiyatlarının denge seviyede olduğunu belirterek ilave artışların ekmeğe zam olarak yansıyacağını söyledi. TUSAF Başkanı Haluk... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T11:06+0300

2024-02-19T11:06+0300

2024-02-19T11:06+0300

ekonomi

ekmek

ekmek fiyatları

istanbul ekmek fırıncıları odası

istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)

halk ekmek

zam

ek zam

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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Ekmeğe zam gelecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Tezcan, “Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” dedi.Buğday ton ücretinin dünya genelinde 220 dolar civarındayken, Türkiye'de 320 dolara ulaştığına dikkat çeken Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması adına desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu desteğin, alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütün toplum için daha yerinde olacağı tavsiyesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240219/dogum-borclanmasi-emeklilik-yasinioneceker-mi-1080869146.html

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