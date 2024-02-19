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Doğum borçlanması: Emeklilik yaşını öne çeker mi, ücretleri ne kadar?
Doğum borçlanması: Emeklilik yaşını öne çeker mi, ücretleri ne kadar?
Sputnik Türkiye
Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalarak emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanıyor. Doğum borçlanması düzenlemesi... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:12+0300
2024-02-19T10:13+0300
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik maaşı
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Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetersiz olanların başvurduğu askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora veya tıpta geçen uzmanlık süresi borçlanmasının detayları merak ediliyor. Peki, doğum borçlanmasında dikkat edilmesi gerekenler neler? Konuyla ilgili uzmanların cevapladığı sorular Sputnik'in derlemesinde:Doğum borçlanması başvurusu nereden yapılıyor?Borçlanma işlemleri ister Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek istenirse de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.Doğum borçlanma ücretleriDoğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora veya tıpta geçen uzmanlık borçlanması için 2023 yılı tarifesi günlük en düşük 143 lira, günlük en yüksek bin 73 liraydı. 2024 yılı için günlük en düşük 213,2 lira, günlük en yüksek ise bin 600 lira oldu. Aylık bazda baktığımızda 2023 yılında en düşük aylık borçlanma 4 bin 292 lira, en yüksek aylık borçlanma 32 bin 193 liraydı. 2024 yılında en düşük aylık borçlanma 6 bin 399 lira, en yüksek aylık borçlanma 48 bin 4 lira oldu.Doğum borçlanması kaç gün?Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. 720 günün altında borçlanma mümkün.Doğum borçlanması kaç kere yapılıyor?Kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanma yapabilirler. Bu hak daha önce iki doğumla sınırlıydı. 2014 yılında yapılan değişikliğin sonrasında hem bütün kadın sigortalılara doğum borçlanması yapma hakkı tanındı, hem de doğum borçlanması hakkı üçe çıkarıldı. Bu sayede, üç doğumu borçlanma hakkına sahip kadın sigortalının 2 bin 160 gün borçlanma hakkı oldu.Emekliliği öne çeker mi?Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırır. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz.
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erken emeklilik, eyt, erken emeklilik şartları 2024, prim eşitleme, prim eşitleme ne oldu, prim eşitleme ne olacak, prim eşitleme ne zaman olacak, prim eşitleme bağkur, prim eşitleme son dakika, erken emeklilik prim gün sayısı, erken emeklilikte yeni düzenleme şartlar belli oldu, sgk doğum borçlanması, sgk öncesi doğum borçlanması

Doğum borçlanması: Emeklilik yaşını öne çeker mi, ücretleri ne kadar?

10:12 19.02.2024 (güncellendi: 10:13 19.02.2024)
© AAAnne- Bebek- Doğum
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalarak emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanıyor. Doğum borçlanması düzenlemesi hakkı ise tam da bu noktada önem kazanıyor. Ancak her durumda doğum borçlanması yapmak gerekli olmayabilir. İşte tüm ayrıntıları ve emeklilik yaşına ilişkin detaylar...
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yetersiz olanların başvurduğu askerlik, doğum, avukatlık stajı ve doktora veya tıpta geçen uzmanlık süresi borçlanmasının detayları merak ediliyor. Peki, doğum borçlanmasında dikkat edilmesi gerekenler neler? Konuyla ilgili uzmanların cevapladığı sorular Sputnik'in derlemesinde:

Doğum borçlanması başvurusu nereden yapılıyor?

Borçlanma işlemleri ister Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek istenirse de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Doğum borçlanma ücretleri

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora veya tıpta geçen uzmanlık borçlanması için 2023 yılı tarifesi günlük en düşük 143 lira, günlük en yüksek bin 73 liraydı. 2024 yılı için günlük en düşük 213,2 lira, günlük en yüksek ise bin 600 lira oldu. Aylık bazda baktığımızda 2023 yılında en düşük aylık borçlanma 4 bin 292 lira, en yüksek aylık borçlanma 32 bin 193 liraydı. 2024 yılında en düşük aylık borçlanma 6 bin 399 lira, en yüksek aylık borçlanma 48 bin 4 lira oldu.

Doğum borçlanması kaç gün?

Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. 720 günün altında borçlanma mümkün.

Doğum borçlanması kaç kere yapılıyor?

Kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanma yapabilirler. Bu hak daha önce iki doğumla sınırlıydı. 2014 yılında yapılan değişikliğin sonrasında hem bütün kadın sigortalılara doğum borçlanması yapma hakkı tanındı, hem de doğum borçlanması hakkı üçe çıkarıldı. Bu sayede, üç doğumu borçlanma hakkına sahip kadın sigortalının 2 bin 160 gün borçlanma hakkı oldu.

Emekliliği öne çeker mi?

Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabilir ve yalnızca prim ödeme gün sayısı kazandırır. Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, doğumdan sonraki süreler borçlanılabildiği için sigorta girişi geri gitmez ve emeklilik için avantaj söz konusu olmaz.
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