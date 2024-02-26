https://sputniknews.com.tr/20240226/mitten-operasyon-cudi-kod-adli-huda-el-tuma-baris-yakalandi-1081098893.html
MİT'ten operasyon: Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış yakalandı
MİT'ten operasyon: Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış yakalandı
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MİT, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı Hüda El Tuma Barış yakalandı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T11:09+0300
2024-02-26T11:09+0300
2024-02-26T11:24+0300
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Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış adlı militan MİT tarafından yakalandı
https://sputniknews.com.tr/20240226/kayip-olarak-araniyordu-3-yasindaki-cocugun-cesedi-fosseptik-cukurunda-bulundu-1081094510.html
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suriye, türkiye, operasyon, pkk, ypg/pkk
suriye, türkiye, operasyon, pkk, ypg/pkk
MİT'ten operasyon: Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış yakalandı
11:09 26.02.2024 (güncellendi: 11:24 26.02.2024)
MİT, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı Hüda El Tuma Barış yakalandı.
Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan Cudi kod adlı Hüda El Tuma Barış adlı militan MİT tarafından yakalandı