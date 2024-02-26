https://sputniknews.com.tr/20240226/kayip-olarak-araniyordu-3-yasindaki-cocugun-cesedi-fosseptik-cukurunda-bulundu-1081094510.html

Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T08:58+0300

2024-02-26T08:58+0300

2024-02-26T08:58+0300

türkiye

foseptik

çocuk

ölü

ceset

ceset torbası

şanlıurfa

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu.Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240226/yerlikaya-duyurdu-gulbaharlar-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081093144.html

türkiye

şanlıurfa

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foseptik, çocuk, ölü, ceset, ceset torbası, şanlıurfa