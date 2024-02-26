https://sputniknews.com.tr/20240226/kayip-olarak-araniyordu-3-yasindaki-cocugun-cesedi-fosseptik-cukurunda-bulundu-1081094510.html
Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T08:58+0300
2024-02-26T08:58+0300
2024-02-26T08:58+0300
türkiye
foseptik
çocuk
ölü
ceset
ceset torbası
şanlıurfa
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu.Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/yerlikaya-duyurdu-gulbaharlar-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081093144.html
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foseptik, çocuk, ölü, ceset, ceset torbası, şanlıurfa
foseptik, çocuk, ölü, ceset, ceset torbası, şanlıurfa
Kayıp olarak aranıyordu: 3 yaşındaki çocuğun cesedi fosseptik çukurunda bulundu
Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuk, fosseptik çukurunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde dün akşam saatlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.
Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu.
Ceset yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.