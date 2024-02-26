Yerlikaya duyurdu: Gülbaharlar organize suç örgütü çökertildi
08:24 26.02.2024 (güncellendi: 08:52 26.02.2024)
© FotoğrafOperasyon
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'KAFES-48' operasyonlarında, liderliğini Celal Gülbahar'ın yaptığı 'Gülbaharlar 'suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da "Gülbaharlar" suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-48' operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 26, 2024
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü… pic.twitter.com/MQqXEcg1tk