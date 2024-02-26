Yerlikaya duyurdu: Gülbaharlar organize suç örgütü çökertildi

Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü… pic.twitter.com/MQqXEcg1tk