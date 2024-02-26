https://sputniknews.com.tr/20240226/macaristan-parlamentosu-isvecin-nato-uyeligine-onay-verdi-1081116463.html

Macaristan parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi

Macaristan parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi

Sputnik Türkiye

Macaristan parlamentosu İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunu onayladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T18:50+0300

2024-02-26T18:50+0300

2024-02-26T19:26+0300

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Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili evet oyu kullanırken, 6 milletvekili hayır oyu verdi; 4 milletvekili ise çekimser kaldı.Böylece Macaristan meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu. İsveç öncesinde Finlandiya geçen nisan ayında ittifakın 31’inci üyesi olmuştu.'İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazır'İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün tarihi bir gün. Tüm NATO üyesi ülkelerin parlamentoları İsveç'in NATO'ya katılımı lehinde oy kullandı. İsveç, Avrupa-Atlantik güvenliği için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırdır” denildi. 'İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyorum. Tüm müttefiklerin onayı ile İsveç 32'inci NATO Müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240226/isvicre-disisleri-rusya-ukrayna-ile-ilgili-baris-konferansina-davet-edilecek-1081116636.html

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