https://sputniknews.com.tr/20240226/lukasenkodan-erdogana-dogum-gunu-mesaji-1081098590.html

Lukaşenko’dan Erdoğan’a doğum günü mesajı

Lukaşenko’dan Erdoğan’a doğum günü mesajı

Sputnik Türkiye

26 Şubat’ta doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü yayımladığı bir mesajla kutlayan Belarus lideri Lukaşenko, çok yakın zamanda Erdoğan’la... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T10:58+0300

2024-02-26T10:58+0300

2024-02-26T10:58+0300

dünya

belarus

türkiye

aleksandr lukaşenko

recep tayyip erdoğan

doğum günü

minsk

ankara

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan'ın 70. doğum gününü kutladığı mesajında, Türk mevkidaşıyla çok yakın bir zamanda bir görüşme için umutlu olduğunu belirtirken, “Sizi kararlı ve bilge bir siyasetçi ve kendini tamamen vatanının çıkarlarına hizmet etmeye adamış bir insan olarak tanıyorum. Devlet alanında önemli başarılara imza attınız, çok çeşitli sektörlerde kendinizi gerçekleştirdiniz. Olağanüstü profesyonel faaliyetleriniz, karizmanız ve pragmatizminiz gerçek bir saygı uyandırıyor” ifadelerini kullandı.Belarus lideri, ayrıca Erdoğan'ın önünde ülkesinin geleceği için gerçekleştirilmesi gereken pek çok plan ve program olduğuna inandığını dile getirirken, “Minsk ve Ankara arasındaki ilişkilerde kesinlikle yeni bir sayfa açacak hızlı bir görüşme olmasını umuyorum” ifadelerine yer verdiği kutlama mesajını, ‘Erdoğan’a sağlık, görevinde başarı ve dost Türk halkının yararına başarılı çalışmalarının devamını dileyerek sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240215/belarus-lideri-lukasenko-turkiye-ile-belarus-tarihi-eskiye-dayanan-stratejik-muttefiktir-1080761237.html

belarus

minsk

ankara

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belarus, türkiye, aleksandr lukaşenko, recep tayyip erdoğan, doğum günü, minsk, ankara