https://sputniknews.com.tr/20240215/belarus-lideri-lukasenko-turkiye-ile-belarus-tarihi-eskiye-dayanan-stratejik-muttefiktir-1080761237.html

Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir

Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir

Sputnik Türkiye

Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çeken Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu söyledi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T12:53+0300

2024-02-15T12:53+0300

2024-02-15T12:53+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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azerbaycan

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Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık'ın güven mektubunu sunduğu törende konuşan Lukaşenko, Ankara ile ilişkilerin önemine vurgu yaparken, "Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara’yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.Azerbaycan’la ilişkilere de değinen Lukaşenko, “Azerbaycan ile stratejik ortaklığımıza çok değer veriyoruz” ifadelerine yer verirken, kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir halk desteği alan İlham Aliyev'e yapıcı yaklaşımından dolayı özel teşekkürlerini ifade etti.Belarus lideri, iki ülke liderleri arasındaki anlaşmaların ilgi alanlarındaki sorunların çözümünde daha aktif bir şekilde kullanılmasını önerdi.

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, türkiye, azerbaycan, rusya