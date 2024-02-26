https://sputniknews.com.tr/20240226/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081104390.html
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:31+0300
2024-02-26T12:31+0300
2024-02-26T12:31+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
doğum günü
kasım cömert tokayev
kazakistan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062234696_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f4d1f2718800b7b8338ff79aa3262874.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/putin-erdoganin-dogum-gununu-telefonla-kutladi-1081101183.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062234696_30:0:1122:819_1920x0_80_0_0_4db00a5da68c3c952c6c841f6d93d587.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, doğum günü, kasım cömert tokayev, kazakistan
recep tayyip erdoğan, doğum günü, kasım cömert tokayev, kazakistan
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.