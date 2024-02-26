https://sputniknews.com.tr/20240226/izmir-midilli-seferleri-3-mayista-basliyor-biletler-satista--1081102009.html

İzmir-Midilli seferleri 3 Mayıs’ta başlıyor: Biletler satışta

İzmir-Midilli seferleri 3 Mayıs’ta başlıyor: Biletler satışta

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesinin deniz turizmini canlandırmak için başlattığı İzmir-Midilli seferleri, 3 Mayıs’ta başlıyor. Haftada iki olmak üzere 41 sefer... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T11:55+0300

2024-02-26T11:55+0300

2024-02-26T11:55+0300

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İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kent ve ülke turizmini deniz turizmiyle artırma hedefi doğrultusunda İzmir-Midilli seferleri 3 Mayıs’ta başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ (İZDENİZ) tarafından 2022 yılından itibaren yapılan seferler, bu yıl çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize uygulamasının onaylanmasının ardından talebin artması beklenirken, talep doğrultusunda günübirlik veya bir gün süreli ek seferler de yapılabilecek.Bu yıl iki gemiyle 41 sefer yapılacak2024 yaz dönemi seferleri 3 Mayıs 2024’te başlayacak, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek. İhsan Alyanak Gemisi'ne bu yıl İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar Gemisi eşlik edecek. Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı'ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı'ndan dönüş şeklinde olacak. Hava ve deniz şartlarına bağlı olarak yolculuk 2 saat 30 dakika sürecek.Ramazan Bayramı'na özel seferlerİZDENİZ, önümüzdeki Ramazan Bayramı'na özel seferde planladı. Yurttaşların tatillerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için 9 Nisan 2024 Salı günü ve 12 Nisan Cuma günü Alsancak kalkışlı, 11 Nisan Perşembe günü ve 14 Nisan Pazar günü Midilli kalkışlı seferler düzenlenecek. Bayram özel seferlerinde hafta sonu fiyat tarifesi geçerli olacak. Yoğun talep olması üzerine ek seferler konulabilecek.Bilet satışları başladı, gençler yüzde 50 indirimli2024 yılı bilet fiyatları; cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 euro, gidiş-dönüş 8 euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 euro, gidiş-dönüş 34 euro, tam bilet tek yön 45 euro, gidiş-dönüş 68 euro olacak şekilde belirlendi.Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri; (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 euro, gidiş-dönüş 8 euro, 8-18 yaş tek yön 20 euro, gidiş-dönüş 30 euro, tam bilet tek yön 40 euro, gidiş-dönüş 60 euro olacak şekilde belirlendi. İzmirlilerin şimdiden tatil planı yaptığı İzmir-Midilli seferlerinin bilet satışlarının başladığı bildirilirken, sefer biletleri online olarak "bilet.izdeniz.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıktı.Sefer biletleri ayrıca, İzmir Limanı'nda yer alan İZDENİZ bilet satış ofisinden ve web sitesinde yer alan yetkili acentelerden alınabiliyor.İzmir-Midilli seferlerine isteyen yolcular, bilet rezervasyonu sırasında bildirmek şartı ile bisikletleri ile katılabilecek. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar Yolcu Gemileri, 10’ar adete kadar bisikletli yolcu kabul edebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230409/izmir-midilli-seferleri-2-haziranda-basliyor-gidis-donus-bilet-ucreti-60-euro-1069395800.html

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turizm, midilli, yunanistan, kültür ve turizm bakanlığı, gezi, turist, yaşam