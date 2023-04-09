https://sputniknews.com.tr/20230409/izmir-midilli-seferleri-2-haziranda-basliyor-gidis-donus-bilet-ucreti-60-euro-1069395800.html
İzmir-Midilli seferleri 2 Haziran’da başlıyor: Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro
İzmir-Midilli seferleri 2 Haziran’da başlıyor: Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro
İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı İzmir-Midilli seferleri, 2 Haziran’dan itibaren “Rotamız Midilli” sloganıyla yapılacak. Bu yıl gidiş dönüş... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T11:47+0300
2023-04-09T11:47+0300
2023-04-09T11:47+0300
yaşam
izmir
midilli
feribot
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İzmir-Midilli seferlerine bu yıl 2 Haziran’da başlanıyor. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren İhsan Alyanak yolcu gemisiyle düzenlenecek seferler, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılacak. Seferler ortalama 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talebe yönelik hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 EuroMidilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olanlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi. Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet alınabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/italyadaki-grev-nedeniyle-thynin-bazi-seferleri-iptal-1069020665.html
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izmir, midilli, feribot, schengen, vize
izmir, midilli, feribot, schengen, vize
İzmir-Midilli seferleri 2 Haziran’da başlıyor: Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı İzmir-Midilli seferleri, 2 Haziran’dan itibaren “Rotamız Midilli” sloganıyla yapılacak. Bu yıl gidiş dönüş fiyatı 60 Euro, sadece gidiş ise 35 Euro olarak belirlendi.
İzmir-Midilli seferlerine bu yıl 2 Haziran’da başlanıyor. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren İhsan Alyanak yolcu gemisiyle düzenlenecek seferler, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılacak. Seferler ortalama 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talebe yönelik hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.
Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro
Midilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olanlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi.
Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.
Biletler, bilet.izdeniz.com.tr
adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet alınabiliyor.