https://sputniknews.com.tr/20230409/izmir-midilli-seferleri-2-haziranda-basliyor-gidis-donus-bilet-ucreti-60-euro-1069395800.html

İzmir-Midilli seferleri 2 Haziran’da başlıyor: Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro

İzmir-Midilli seferleri 2 Haziran’da başlıyor: Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 Euro

İzmir Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı İzmir-Midilli seferleri, 2 Haziran’dan itibaren “Rotamız Midilli” sloganıyla yapılacak. Bu yıl gidiş dönüş... 09.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-09T11:47+0300

2023-04-09T11:47+0300

2023-04-09T11:47+0300

yaşam

izmir

midilli

feribot

schengen

vize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/09/1069395643_0:126:1024:702_1920x0_80_0_0_4d327ee05032bb60a449b5f733801851.jpg

İzmir-Midilli seferlerine bu yıl 2 Haziran’da başlanıyor. İZDENİZ bünyesinde hizmet veren İhsan Alyanak yolcu gemisiyle düzenlenecek seferler, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılacak. Seferler ortalama 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talebe yönelik hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.Gidiş-dönüş bilet ücreti 60 EuroMidilli turlarından yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olanlar yararlanıyor. Gidiş-dönüş bilet ücreti bu yıl 60 Euro, tek yön bilet ücreti ise 35 Euro olarak belirlendi. Bu yıl, gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmelerine yardımcı olmak amacıyla 8-18 yaş grubu için yüzde 50 indirim uygulanıyor. 0-7 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebiliyor.Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet alınabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230331/italyadaki-grev-nedeniyle-thynin-bazi-seferleri-iptal-1069020665.html

izmir

midilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, midilli, feribot, schengen, vize