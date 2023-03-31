https://sputniknews.com.tr/20230331/italyadaki-grev-nedeniyle-thynin-bazi-seferleri-iptal-1069020665.html
İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal
İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T21:16+0300
2023-03-31T21:16+0300
2023-03-31T21:16+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
politika
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan 'TK 1323 İstanbul-Bologna', 'TK 1324 Bologna-İstanbul', 'TK 1871 İstanbul-Venedik', 'TK 1872 Venedik-İstanbul', 'TK 1895 İstanbul-Milano', 'TK 1896 Milano-İstanbul' uçuşları yapılamayacak.
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thy, türk hava yolları (thy), politika
thy, türk hava yolları (thy), politika
İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan 'TK 1323 İstanbul-Bologna', 'TK 1324 Bologna-İstanbul', 'TK 1871 İstanbul-Venedik', 'TK 1872 Venedik-İstanbul', 'TK 1895 İstanbul-Milano', 'TK 1896 Milano-İstanbul' uçuşları yapılamayacak.