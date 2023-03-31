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İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal
İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan 'TK 1323 İstanbul-Bologna', 'TK 1324 Bologna-İstanbul', 'TK 1871 İstanbul-Venedik', 'TK 1872 Venedik-İstanbul', 'TK 1895 İstanbul-Milano', 'TK 1896 Milano-İstanbul' uçuşları yapılamayacak.
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thy, türk hava yolları (thy), politika
thy, türk hava yolları (thy), politika

İtalya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal

21:16 31.03.2023
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'daki ulusal grev nedeniyle 2 Nisan Pazar günü yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Pazar günü icra edilmesi planlanan 'TK 1323 İstanbul-Bologna', 'TK 1324 Bologna-İstanbul', 'TK 1871 İstanbul-Venedik', 'TK 1872 Venedik-İstanbul', 'TK 1895 İstanbul-Milano', 'TK 1896 Milano-İstanbul' uçuşları yapılamayacak.
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