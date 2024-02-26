https://sputniknews.com.tr/20240226/israilin-refahta-bir-eve-duzenledigi-hava-saldirisinda-9-kisi-oldu-30-kisi-de-yaralandi-1081118964.html
İsrail’in Refah’ta bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı
İsrail’in Refah’ta bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T22:48+0300
2024-02-26T22:48+0300
2024-02-26T22:53+0300
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Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nin müdürü, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsrail’in şehrin içindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığı söyledi.İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu akşam uyarı yapmaksızın Refah’taki bir eve saldırı düzenlediğini ve ‘bunun çok sayıda can kaybına yol açtığını’ dile getiren yetkili, “Şu anda İsrail’in hava saldırısı sonucu 9 kişinin cansız bedeni ve 30 yaralı hastaneye getirilmiş bulunuyor” vurgusunu yaptı.Yaralıların çoğunun çocuk ve kadın olduğuna dikkat çeken yetkili, sağlık personelinin bu kişilerin tamamına yardım sağlayamadığını, yaralıların tıka basa dolu olan ve koridorlarında bile hiç yer olmayan Han Yunus’un doğusundaki Avrupa Hastanesi’ne gönderileceği bilgisini verdi.İsrail’in bombardımanı sonucunda birkaç evin neredeyse tamamen sakinlerin üzerine yıkıldığı, sağlık ekiplerinin ve ambulansların yaralıları ve ölülerin cesetlerini kaldırmaya başladığı ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abrams-tankinin-imha-edilmesini-yorumlayan-peskov-askerler-bu-tanklarin-da-yanacagini-soylemisti-1081117634.html
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gazze, gazze şeridi, israil-filistin
gazze, gazze şeridi, israil-filistin
İsrail’in Refah’ta bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı
22:48 26.02.2024 (güncellendi: 22:53 26.02.2024)
İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nin müdürü, Sputnik’e yaptığı açıklamada İsrail’in şehrin içindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığı söyledi.
İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu akşam uyarı yapmaksızın Refah’taki bir eve saldırı düzenlediğini ve ‘bunun çok sayıda can kaybına yol açtığını’ dile getiren yetkili, “Şu anda İsrail’in hava saldırısı sonucu 9 kişinin cansız bedeni ve 30 yaralı hastaneye getirilmiş bulunuyor” vurgusunu yaptı.
Yaralıların çoğunun çocuk ve kadın olduğuna dikkat çeken yetkili, sağlık personelinin bu kişilerin tamamına yardım sağlayamadığını, yaralıların tıka basa dolu olan ve koridorlarında bile hiç yer olmayan Han Yunus’un doğusundaki Avrupa Hastanesi’ne gönderileceği bilgisini verdi.
İsrail’in bombardımanı sonucunda birkaç evin neredeyse tamamen sakinlerin üzerine yıkıldığı, sağlık ekiplerinin ve ambulansların yaralıları ve ölülerin cesetlerini kaldırmaya başladığı ifade ediliyor.