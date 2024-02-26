https://sputniknews.com.tr/20240226/israil-ekonomi-bakani-suudi-mevkidasiyla-ayakustu-gorustu-birlikte-tarih-yazabiliriz-1081098139.html

İsrail Ekonomi Bakanı, Suudi mevkidaşıyla ayaküstü görüştü: 'Birlikte tarih yazabiliriz'

İsrail Ekonomi Bakanı, Suudi mevkidaşıyla ayaküstü görüştü: 'Birlikte tarih yazabiliriz'

Sputnik Türkiye

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barakat'ın Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE)... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T10:47+0300

2024-02-26T10:47+0300

2024-02-26T10:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

suudi arabistan

ekonomi

gazze

gazze şeridi

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İsrail Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Barakat'ın BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü'nün bakanlar konferansına katıldığı belirtildi.Barakat'ın konferansta Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Kasabi ile ayaküstü görüştüğü ifade edildi.Açıklamada, Barakat'ın Kasabi'ye "İsrail barış isteyen ülkelerle barış istiyor ve birlikte tarih yazabiliriz." dediği aktarıldı.İsrail basını iki bakanın el sıkıştığını ve birbirlerine kartvizitlerini verdiklerini yazdı.Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. Riyad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan ve İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilmeden İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240226/washingtonda-israil-buyukelciligi-onunde-bir-abd-askeri-gazze-icin-kendini-atese-verdi--1081096023.html

israil

suudi arabistan

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, suudi arabistan, ekonomi, gazze, gazze şeridi