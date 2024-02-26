'İşletmelerin sorunlarını dinlemek bize çok ciddi bir kazanım getiriyor'

“PayU iyi gitti. Yaklaşık sekiz buçuk yıl kaldım. Son iki buçuk yılımda hem satın almalarla, hem Avrupa, Afrika, Latin Amerika pazarlarındaki birleşmelerle ilgileniyordum. Product stratejisi de bendeydi. Türkiye’de iyi yaptığımız birçok şeyi ihraç ettiğimiz bir dönemdi. İhraç konusu önemli. En son ayrılmaya karar verdiğim, ayrılma ile kovulma arasında enteresan bir çıkış hikayem var kendi kurduğum şirketten. İyzico satın almasında öyle bir açık kapı buldum ve çıktım. Başka bir finansal teknoloji girişimi kurdum. O da Lidio. Hayatına lisanslı devam eden, Türkiye’nin büyük ödeme kuruluşlarından birisi. Taktığım şapkalar arasından en çok sanki sıfırdan bir şey inşa etmeyi sevdim. Bir şeyi alıp tekrar büyütmek beni çok da mutlu etmiyor. Sıfırdan bir şey inşa etmek, işini iyi bilen insanlarla bir araya gelip çalışmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Pandemi döneminde kurduk bu şirketi. Lisans başvurusunu da yaptık ve iki yıl beklememiz gerekti. Bu çılgınlıklarla dolu sürecin sonunda Türkiye’nin ve dünyanın en büyük işletmeleri lie çalışan, yılda birkaç milyar dolar process eden bir ödeme kuruluşuna hızlı bir şekilde evrildik. İyi de gidiyor.”