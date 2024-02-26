https://sputniknews.com.tr/20240226/iki-ulkede-ic-savasta-libya-ve-sudan-bolgede-baris-ve-istikrarin-saglanmasini-gorustu-1081113406.html
İç savaştaki iki ülke Libya ve Sudan 'bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını' görüştü
İç savaştaki iki ülke Libya ve Sudan 'bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını' görüştü
Sputnik Türkiye
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 'bölgede ve Sudan'da... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Başkanlık Konseyi Başkanlığı binasında gerçekleşen ikili görüşmede Menfi ve Burhan, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede ve Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Menfi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle Libya'ya gelen yerinden edilen Sudanlılara kendi vatandaşları gibi davrandıklarını ve hükümetin bu konuda çeşitli kararlar aldığını ifade etti.Menfi, Sudan'da istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm girişimleri desteklediğini vurguladı. Burhan da yerinden edilen binlerce Sudanlıyı topraklarına kabul ettiği ve kardeşçe davrandığı için Libya'ya teşekkür etti.Taraflar birbirini görüşmelere davet ediyorBurhan'ın Trablus ziyareti çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Libya hükümetinden 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe ile Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun telefonda görüştüğü ve Dibeybe'nin Dagalu'yu ülkesine davet ettiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/libya-basbakani-dibeybe-turkiyenin-libyada-istikrari-destekleyen-tutumunu-takdir-ediyoruz-1080508568.html
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libya, abdulhamid dibeybe, sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan askeri konseyi, sudan ordusu, hızlı destek kuvvetleri (hdk)
libya, abdulhamid dibeybe, sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan askeri konseyi, sudan ordusu, hızlı destek kuvvetleri (hdk)
İç savaştaki iki ülke Libya ve Sudan 'bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını' görüştü
16:45 26.02.2024 (güncellendi: 17:03 26.02.2024)
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 'bölgede ve Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunu' değerlendirdi.
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Başkanlık Konseyi Başkanlığı binasında gerçekleşen ikili görüşmede Menfi ve Burhan, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede ve Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.
Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Menfi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle Libya'ya gelen yerinden edilen Sudanlılara kendi vatandaşları gibi davrandıklarını ve hükümetin bu konuda çeşitli kararlar aldığını ifade etti.
Menfi, Sudan'da istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm girişimleri desteklediğini vurguladı. Burhan da yerinden edilen binlerce Sudanlıyı topraklarına kabul ettiği ve kardeşçe davrandığı için Libya'ya teşekkür etti.
Taraflar birbirini görüşmelere davet ediyor
Burhan'ın Trablus ziyareti çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Libya hükümetinden 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe ile Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun telefonda görüştüğü ve Dibeybe'nin Dagalu'yu ülkesine davet ettiği belirtilmişti.