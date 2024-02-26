https://sputniknews.com.tr/20240226/iki-ulkede-ic-savasta-libya-ve-sudan-bolgede-baris-ve-istikrarin-saglanmasini-gorustu-1081113406.html

İç savaştaki iki ülke Libya ve Sudan 'bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını' görüştü

İç savaştaki iki ülke Libya ve Sudan 'bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını' görüştü

Sputnik Türkiye

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 'bölgede ve Sudan'da... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T16:45+0300

2024-02-26T16:45+0300

2024-02-26T17:03+0300

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abdulhamid dibeybe

sudan

güney sudan

sudan egemenlik konseyi

muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io)

sudan askeri konseyi

sudan ordusu

hızlı destek kuvvetleri (hdk)

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, ülkesine resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ı başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Başkanlık Konseyi Başkanlığı binasında gerçekleşen ikili görüşmede Menfi ve Burhan, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgede ve Sudan'da barış ve istikrarın sağlanması konusunu ele aldı.Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Menfi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle Libya'ya gelen yerinden edilen Sudanlılara kendi vatandaşları gibi davrandıklarını ve hükümetin bu konuda çeşitli kararlar aldığını ifade etti.Menfi, Sudan'da istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm girişimleri desteklediğini vurguladı. Burhan da yerinden edilen binlerce Sudanlıyı topraklarına kabul ettiği ve kardeşçe davrandığı için Libya'ya teşekkür etti.Taraflar birbirini görüşmelere davet ediyorBurhan'ın Trablus ziyareti çerçevesinde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Libya hükümetinden 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, Libya Başbakanı Dibeybe ile Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun telefonda görüştüğü ve Dibeybe'nin Dagalu'yu ülkesine davet ettiği belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/libya-basbakani-dibeybe-turkiyenin-libyada-istikrari-destekleyen-tutumunu-takdir-ediyoruz-1080508568.html

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Sputnik Türkiye

libya, abdulhamid dibeybe, sudan, güney sudan, sudan egemenlik konseyi, muhalif sudan halk kurtuluş hareketi (splm-io), sudan askeri konseyi, sudan ordusu, hızlı destek kuvvetleri (hdk)