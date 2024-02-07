https://sputniknews.com.tr/20240207/libya-basbakani-dibeybe-turkiyenin-libyada-istikrari-destekleyen-tutumunu-takdir-ediyoruz-1080508568.html

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu takdir ediyoruz

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu takdir ediyoruz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumu ile seçimlerin yapılması yönündeki uluslararası çabaların... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:37+0300

2024-02-07T16:37+0300

2024-02-07T16:37+0300

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libya ulusal birlik hükümeti

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hakan fidan

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Dibeybe, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı 'Hakomitna' adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dibeybe ile Fidan'ın iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik konuları ele aldığı belirtildi.Görüşmede Dibeybe, 'Türkiye'nin Libya'da istikrarı destekleyen tutumunu, seçimlerin yapılmasına ve geçiş döneminin sonlandırılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesindeki rolünü takdir ettiklerini' ifade etti.​​​​​​​Dışişleri Bakanı Fidan'ın da Libya ziyaretinin başta 'Gazze'deki durum ve Libya'da seçimlerin yapılmasına ilişkin uluslararası çabaların desteklenmesi' konuları olmak üzere bazı ortak öneme sahip konuların ele alınması çerçevesinde gerçekleştiğini ifade ettiği aktarıldı.Fidan'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Dibeybe ve Libya halkına selamlarını ilettiği ifade edildi.Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyareti çerçevesinde Libyalı yetkililerle temaslarda bulunmak üzere bu sabah başkent Trablus'a ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231201/adalet-bakani-tunc-dogu-akdenizdeki-haklarimizi-koruyabilmek-icin-libya-tezkeresine-ihtiyac-vardi-1077986739.html

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libya, libya ulusal birlik hükümeti, abdulhamid dibeybe, hakan fidan, türkiye, recep tayyip erdoğan