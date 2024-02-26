https://sputniknews.com.tr/20240226/ican-ukraynadaki-catisma-nukleer-savasa-donusme-riski-tasiyor-1081103757.html

ICAN: Ukrayna’daki çatışma nükleer savaşa dönüşme riski taşıyor

ICAN: Ukrayna’daki çatışma nükleer savaşa dönüşme riski taşıyor

Sputnik Türkiye

İsviçre’de Cenevre merkezli Nükleer Silahları Ortadan Kaldırmaya Yönelik Uluslararası Kampanya (ICAN) Politika ve Araştırma Koordinatörü Alicia Sanders-Zakre... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:26+0300

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nükleer savaş

nükleer silah

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

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Sputnik’e konuşan Sanders-Zakre, Geçtiğimiz iki yıl boyunca uluslararası toplumun geniş çapta kınanan nükleer tırmanışla ilgili retorik ve tehlikeli davranışlarda bir artışa tanık olduğunu vurgularken, “Bu tür tırmanışlar kazara ya da kasıtlı nükleer çatışma riskini arttırmaktadır. Nükleer silaha sahip tüm ülkeler ve müttefikleri, kısa vadeli söylem ve eylemlerinde dikkatli davranmalı ve nükleer cephaneliklerini ortadan kaldırmalı. Bu, nükleer gerilimi önlemenin tek güvenilir yolu” ifadelerini kullandı.Günümüzde, nükleer silaha sahip tüm ülkelerin yeni ve daha tehlikeli nükleer silahlar geliştirdiği ve bazılarının etkin çatışmalara dahil olduğu için nükleer savaş riskinin çok yüksek olduğunu dile getiren Sanders-Zakre, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, günümüzde en büyük nükleer riskinin ABD ve NATO’nun Ukrayna krizini tırmandırma stratejisinden kaynaklandığını dile getirmişti. Gatilov, Ukrayna krizinin nükleer güçler arasında doğrudan askeri çatışma tetikleyebileceğini kaydetmişti.Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması, 2017’de kabul edilmişti. 122 ülke anlaşmaya ‘evet’ derken tek karşı çıkan ülke Hollanda olmuştu, Singapur da çekimser oy kullanmıştı. Rusya ve ABD dahil birçok ülke anlaşmanın kabul edildiği konferansa katılmamıştı. Katılmayan ülkeler, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması varken yenisine gerek olmadığını savunmuştu.Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması şu ana kadar 93 ülke tarafından imzalandı. Anlaşma, 70 ülkede onaylanmıştı. Belge, 22 Ocak 2021’de yürürlüğe girmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240202/nato-tatbikat-esnasinda-rusyayla-nukleer-savas-senaryosunu-isleyecek-1080317972.html

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