https://sputniknews.com.tr/20240202/nato-tatbikat-esnasinda-rusyayla-nukleer-savas-senaryosunu-isleyecek-1080317972.html

‘NATO, tatbikat esnasında Rusya’yla nükleer savaş senaryosunu işleyecek’

‘NATO, tatbikat esnasında Rusya’yla nükleer savaş senaryosunu işleyecek’

NATO tatbikatı sırasında İngiliz nükleer denizaltısından Trident 2 kıtalararası balistik füzenin fırlatılacağına dikkat çeken Emekli Albay İgor Korotçenko, bu... 02.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-02T15:11+0300

2024-02-02T15:11+0300

2024-02-02T15:11+0300

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nato

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denizaltı

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nükleer savaş

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Rus ‘Natsionalnaya Oborona’ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, askeri analiz uzmanı İgor Korotçenko, Sputnik’e açıklamasında, İngiltere Donanması’nın Atlas Denizi’nde 2016’dan bu yana ilk kez Trident 2 kıtalararası balistik füze testine hazırlandığı yönündeki haberleri değerlendirdi.Korotçenko, “Bu, bugün Avrupa’da düzenlenen ve Rusya’yla savaşın işlendiği geniş ölçekli NATO tatbikatı bağlamında yapılıyor. Bu füze testinin, söz konusu tatbikat bağlamında yapıldığı ve NATO’nun işlediği senaryonun nükleer silah kullanımını da içerdiği ortada” dedi.Nükleer silaha sahip her bir ülkenin, füzelerin taktik ve teknik özelliklerini ve savaşa hazır olma durumunu teyit etmek için dönem dönem füze testi yaptığını kaydeden Rus uzman, “Bu sefer, böyle bir testi Rusya’yla savaş tatbikatı ile birleştirmeye karar vermişler” ifadesini kullandı.Son testten yaklaşık 8 yıl geçmesini İngiltere’nin ABD yapımı füzeleri kullanması ile açıklayan Korotçenko “ABD zaten yeterli sayıda test yapıyor, bu yüzden İngiltere’nin Trident 2 füzesini sıkça test etmesine gerek yok” cümlesini kaydetti.Daha önce Sun gazetesi, İngiltere Donanması’nın 2016’dan bu yana ilk kez Atlas Denizi’nde nükleer denizaltıdan Trident 2 kıtalararası balistik füze testi için hazırlık yaptığını bildirmişti. Başlıksız füzenin, 7 yıldır Plymouth'ta onarımdan geçen Vanguard nükleer denizaltıdan fırlatılacağı belirtilmişti. Testten sonra denizaltının İngiltere’nin nükleer caydırma filosuna yeniden katılacağı kaydedilmişti.NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, ittifakın 'son onlarca yılın en büyük' tatbikatını gerçekleştireceğini duyurmuştu. Aylarca sürecek Steadfast Defender-2024 adı verilen tatbikata 50’ye yakın savaş gemisi, 80 uçak, 133’ü tank bin 100 kara teçhizatı ve yaklaşık 90 bin asker katılacak. Tatbikatın yapılacağı yer olarak Baltık ülkeleri, Polonya ve Almanya gösterildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/lavrovdan-abd-ve-ingiltereye-nukleer-silah-uyarisi-1080199753.html

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igor korotçenko, rusya, nato, ingiltere, denizaltı, trident ii, nükleer savaş, abd