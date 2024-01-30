https://sputniknews.com.tr/20240130/lavrovdan-abd-ve-ingiltereye-nukleer-silah-uyarisi-1080199753.html

Lavrov'dan ABD ve İngiltere'ye 'nükleer silah' uyarısı

Lavrov'dan ABD ve İngiltere'ye 'nükleer silah' uyarısı

ABD'nin İngiltere'ye yeniden taktik nükleer silah konuşlandırma planlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın zaten ABD, İngiltere ve... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T17:39+0300

2024-01-30T17:39+0300

2024-01-30T17:39+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

abd

ingiltere

nükleer silah

nato

fransa

the telegraph

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Basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a Rusya'nın ABD'nin İngiltere'ye yeniden taktik nükleer silah konuşlandırma planlarından haberdar olup olmadığı soruldu.Basına yansıyan haberleri elbette duyduklarını söyleyen Lavrov, bu bilgilerin kaynağını ve güvenirliğini araştırdıklarını belirtti.NATO'nun Rusya'yı tehdit, yani fiiliyatta düşman ilan ettiği andan itibaren ABD, İngiltere ve Fransa gibi NATO ülkelerinin tüm nükleer silahlarını 'ortak nükleer cephanelik' olarak hesaba kattıklarını kaydeden Lavrov, tüm bunların Rusya'ya karşı atılan adım olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı."Doktrin belgelerimizde tam olarak bunu esas alıyoruz ve Rusya'nın mutlak güvenliğini sağlamaya yönelik planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu cephaneliğin yapısı değişebilir ancak özü değişmez" diye devam eden Lavrov, Rusya'nın planlarında tüm bunların eksiksiz olarak hesaba katıldığının altını çizdi.ABD'nin İngiltere'ye yeniden nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiaları, İngiliz The Telegraph gazetesinin ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberinde yer almıştı. Haberde, ABD'nin Soğuk Savaş tehdidinin geçmesi nedeniyle 2008'de İngiltere'den çıkardığı nükleer başlıkların, ülkenin doğusundaki Suffolk'ta bulunan Lakenheath Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne yerleştirileceği öne sürülmüştü. Üste yeni bir tesis için yapılan satın alma sözleşmelerinin ABD'nin İngiltere'ye nükleer başlık yerleştirme planlarını doğruladığına işaret edilen haberde, yerleştirilecek başlıkların Hiroşima'ya atılan atom bombasından üç kat daha güçlü olduğu vurgulanmıştı.Haberde söz konusu Pentagon belgelerinde, üste bulunacak askeri personeli "yüksek değerli varlıklara" yönelik saldırılardan korumak için tasarlanmış balistik kalkanlar da dahil olmak üzere yeni ekipmanların sipariş edildiği kaydedilerek geçen ağustosta ABD hükümetinin satın alımlara ilişkin internet sitesinde de özel sektör yüklenicilerinden Lakenheath'teki birliklerin silahlı saldırılar, zorla giriş ve balistik saldırılardan korunması için nöbetçi kulübeler istendiği belirtilmişti.Öte yandan üsteki Amerikan kuvvetlerine yönelik yeni konut inşatlarına da haziranda başlanacağı ifade ediliyor.Belgelere göre Lakenheath üssüne B61-12 bombasının konuşlandırılması bekleniyor.Konuya ilişkin değerlendirme yapan bir Pentagon Sözcüsü ise ABD'nin müttefik ülkelerde bulunan tesislerini rutin olarak geliştirdiğini, bir yerdeki nükleer silahın varlığını veya yokluğunu doğrulamak gibi bir politikasının da olmadığını kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin geçen yıl Lakenheath'teki personele yönelik 50 milyon dolarlık bütçe planını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, bunu gerilimi tırmandırma adımı olarak kabul edeceklerini ve karşı adımlar atacaklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-abdnin-ingiltereye-yeniden-nukleer-silah-konuslandirma-planlarina-karsi-uyardi-1080194816.html

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sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, ingiltere, nükleer silah, nato, fransa, the telegraph, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), b61-12