https://sputniknews.com.tr/20240226/hindistanda-makinist-inerken-el-frenini-cekmeyi-unuttu-yuk-treni-80-kilometre-kendi-basina-gitti-1081104677.html
Hindistan'da makinist inerken el frenini çekmeyi unuttu: Yük treni 80 kilometre kendi başına gitti
Hindistan'da makinist inerken el frenini çekmeyi unuttu: Yük treni 80 kilometre kendi başına gitti
Sputnik Türkiye
Hindistan'da makinist el frenini çekmeyi unuttu, tren 80 km kendi kendine yol aldı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:47+0300
2024-02-26T12:47+0300
2024-02-26T12:47+0300
dünya
hindistan
makinist
fren
fren arızası
unutkanlık
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Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua Tren İstasyonu'nda makinistin inerken el frenini çekmeyi unuttuğu yük treni, Pencap eyaletine doğru 80 kilometreye yakın yol aldı. The Indian Express'in haberine göre, Pencap'a doğru yola çıkmak için Kathua'daki Tren İstasyonu'nda bekleyen yük treni, makinisti olmadan hareket etmeye başladı.Kathua'da mola veren makinistin el frenini çekmeden indiği trene, kısa sürede hız kazanması nedeniyle müdahale edilemedi. Yaklaşık 80 kilometrelik yolu makinistsiz giden treni, Ucchi Bassi İstasyonu'ndaki görevliler, raylara yerleştirdikleri tahta engellerle yavaşlatarak durdurdu.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240201/hindistan-casusluk-suphesiyle-alikoydugu-guvercini-serbest-birakti-1080277576.html
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hindistan, makinist, fren, fren arızası, unutkanlık
hindistan, makinist, fren, fren arızası, unutkanlık
Hindistan'da makinist inerken el frenini çekmeyi unuttu: Yük treni 80 kilometre kendi başına gitti
Hindistan'da makinist el frenini çekmeyi unuttu, tren 80 km kendi kendine yol aldı.
Hindistan'da Cammu Keşmir bölgesindeki Kathua Tren İstasyonu'nda makinistin inerken el frenini çekmeyi unuttuğu yük treni, Pencap eyaletine doğru 80 kilometreye yakın yol aldı. The Indian Express'in haberine göre, Pencap'a doğru yola çıkmak için Kathua'daki Tren İstasyonu'nda bekleyen yük treni, makinisti olmadan hareket etmeye başladı.
Kathua'da mola veren makinistin el frenini çekmeden indiği trene, kısa sürede hız kazanması nedeniyle müdahale edilemedi. Yaklaşık 80 kilometrelik yolu makinistsiz giden treni, Ucchi Bassi İstasyonu'ndaki görevliler, raylara yerleştirdikleri tahta engellerle yavaşlatarak durdurdu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.